Dogecoin News: ETF-Zuflüsse stehen bei null, doch ein technisches Signal deutet auf die Trendwende

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DOGE fällt am 13. Juli 2026 den dritten Tag in Folge und nähert sich der Unterstützung bei 0,070 Dollar, während das Open Interest sinkt und die Funding Rates ins Negative gedreht haben. Die Dogecoin News zeigen, dass die ETF-Zuflüsse zum zweiten Mal in Folge bei null stehen, die erste solche Ruhephase seit Januar. Gleichzeitig blinkt der TD-Sequential-Indikator auf dem Tageschart ein Kaufsignal an der Unterstützung bei 0,073 Dollar. DOGE trägt seit März 2026 den Status einer digitalen Handelsware und wird seit Januar über den 21Shares TDOG-ETF auf der Nasdaq gehandelt. Die Dogecoin News offenbaren eine Kluft zwischen dem strukturellen Fortschritt und der aktuellen Kursbewegung. Das Basisszenario für 2026 liegt bei rund 0,15 Dollar, während das Bärenszenario auf 0,058 Dollar zeigt. Während DOGE nach Richtung sucht, zieht ein Presale mit echten Börsenwerkzeugen die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich. Dieser Artikel untersucht die aktuellen Dogecoin News und ein Projekt mit einem Frühphaseneinstieg.

Dogecoin News Juli 2026: Drei Verlusttage und ein seltenes Kaufsignal auf dem Chart

DOGE handelt am 13. Juli 2026 nahe 0,070 Dollar und verliert den dritten Tag in Folge an Boden, wie FXStreet berichtete. Die Derivate-Daten zeigen nachlassende Nachfrage von Privatanlegern, da das Open Interest sinkt und die Funding Rates negativ stehen. In den letzten 24 Stunden wurden DOGE-Positionen im Wert von rund 1,96 Millionen Dollar liquidiert, wobei der Großteil auf Long-Positionen entfiel. Der Token liegt rund 90 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,73 Dollar aus dem Mai 2021 und 85 Prozent unter dem Jahreshoch bei 0,48 Dollar.

Die Dogecoin News auf der technischen Seite liefern jedoch ein Gegengewicht. Der TD-Sequential-Indikator hat laut CoinMarketCap-Daten ein Kaufsignal auf dem Tageschart gesendet, was in der Vergangenheit kurzfristige Kursumkehrungen einleitete. Die entscheidende Unterstützung liegt bei 0,073 Dollar, und ein Halten über dieser Marke hält das bullische Signal aufrecht, mit 0,081 Dollar als nächstem Ziel. Die Dogecoin-ETFs verzeichneten zwei Wochen lang keine Zuflüsse, und das verwaltete Vermögen aller vier US-Spot-DOGE-ETFs liegt bei rund 20 Millionen Dollar. Das ÐOGE-Pay-System von House of Doge ist seit Juni 2026 bei über 6.000 Händlern live und zielt auf einen vollständigen Rollout im dritten Quartal.

Prognosemodelle von FinanceFeeds zeigen ein Basisszenario von 0,15 Dollar und ein optimistisches Szenario von 0,22 Dollar für das Gesamtjahr. Für einen Dollar wäre der Faktor 14 nötig, und kein seriöses Modell erwartet das in 2026. Wenn Bitcoin sich stabilisiert und die Altcoins mitzieht, könnte DOGE als nächstes 0,081 Dollar testen, doch ein Bruch unter 0,070 Dollar öffnet den Weg in Richtung 0,064 Dollar. DOGE bei 0,07 Dollar liegt 90 Prozent unter dem Hoch von 2021, und das frühe Einstiegsfenster ist längst geschlossen. Die jüngsten Dogecoin News treiben Kapital in Einstiege mit kürzerer Distanz und laufenden Produkten.

Pepeto: Der Meme-Coin-Handelshub mit Werkzeugen für Cross-Chain-Transfers und Risikobewertung

Die Dogecoin News zeigen einen Coin in strukturellem Umbruch, der aber auf dem aktuellen Kursniveau keinen Frühphaseneinstieg mehr bieten kann. Genau diesen Einstieg liefert ein Presale mit funktionierenden Handelswerkzeugen und einem festen Zeitplan bis zur Börsennotierung.

Pepeto, ein Meme-Coin-Handelshub, der von einem ehemaligen Binance-Experten entwickelt wurde, zieht während eines Marktrückgangs Kapital an, dank eines Werkzeugsets, das Cross-Chain-Transfers, Risikobewertung und Token-Swaps von einer einzigen Plattform aus abwickelt. Diese Werkzeuge, die große Börsen normalerweise hinter hohen Gebühren und aufwendiger Registrierung verstecken, stehen Pepeto-Inhabern vom ersten Tag an zur Verfügung. Die Cross-Chain-Brücke bewegt Token zwischen Netzwerken, ohne dass Inhaber auf externe Dienste angewiesen sind, und der Risikobewertungstool markiert potenzielle Probleme bei neuen Token, bevor ein Handel ausgeführt wird.

Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Fortschritt und Roadmap-Updates an einem Ort, damit Inhaber jeden Schritt verfolgen können. Was diesen Handelshub auszeichnet, ist die Tatsache, dass jedes Werkzeug ein vollständiges SolidProof-Audit durchlaufen hat, bevor es veröffentlicht wurde. Diese unabhängige Prüfung und Verifizierung der gesamten Codebasis vor der Eröffnung des Presales schafft eine Sicherheitsebene, die die meisten Meme-Coins nicht vorweisen können. Statt nur zu kaufen und zu warten, erhalten Inhaber Zugang zu funktionierenden Werkzeugen, die echten Nutzen bieten, während der Presale läuft.

Pepeto ist aktuell zum Preis von 0,000000188 Dollar verfügbar und hat über 10,38 Millionen Dollar von Wallets gesichert, die den Einstieg als Gelegenheit bewerten. Der Gesamtvorrat von 420 Billionen Token entspricht dem Start des originalen PEPE-Tokens, und die erwartete Binance-Notierung ist der Zeitpunkt, an dem der Presale-Preis in einen börsengehandelten Kurs übergeht. Auf der offiziellen Pepeto-Website fließt Kapital schneller ein, je näher das Notierungsfenster rückt, und dieses Tempo erinnert an das Signal, das frühen PEPE-Inhabern zeigte, dass ihr Timing richtig war, bevor der Rest des Marktes aufmerksam wurde.

Fazit

Die Dogecoin News zeigen Fortschritte durch den Rohstoffstatus und den Spot-ETF, doch DOGE bei 0,07 Dollar bietet keinen Frühphaseneinstieg mehr. In vergleichbaren Situationen machte der zeitliche Vorsprung den Unterschied, und das Presale-Fenster bei Pepeto ist heute noch offen. TDOG-ETF-Käufer, die einen Tag vor der Masse einstiegen, sahen ihre Position wachsen, bevor die Mehrheit das Produkt kannte. Genau diese Art von Timing bietet der Pepeto-Presale auf der offiziellen Pepeto-Website heute. Die erwartete Binance-Notierung ist der Punkt, an dem Presale-Inhaber ein Ergebnis sehen, für das spätere Käufer mehr zahlen. Wer handelt, solange der Presale offen ist, sichert sich die Position, über die der Rest des Marktes später spricht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen die Dogecoin News für Juli 2026?

DOGE handelt nahe 0,070 Dollar und zeigt ein TD-Sequential-Kaufsignal am Unterstützungsniveau bei 0,073 Dollar. Die ETF-Zuflüsse stehen bei null, während das ÐOGE-Pay-System bei über 6.000 Händlern live ist. Das Basisszenario für das Jahr liegt bei 0,15 Dollar.

Bietet ein Presale-Einstieg mehr Potenzial als DOGE auf dem aktuellen Niveau?

Die Spanne zwischen Presale-Einstieg und Börsennotierung bietet ein Ergebnis, das die Dogecoin-Prognosebandbreite nicht erreichen kann. Der Zugang auf der offiziellen Pepeto-Website liegt weit unter dem Kursniveau gelisteter Meme-Coins und schließt sich mit der erwarteten Binance-Notierung.