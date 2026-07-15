Die Berichtssaison in den USA nimmt nun voll Fahrt auf. Frische Quartalszahlen hat nun auch der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock gemeldet. Anleger feiern das Zahlenwerk, der Kurs zieht nach oben weg und ein wichtiges Chartsignal wurde generiert.Kurz und knapp• BlackRock steigerte den bereinigten Gewinn je Aktie im zweiten Quartal um 15 Prozent auf 13,91 US-Dollar.• Das verwaltete Vermögen erreichte mit 15,34 Billionen US-Dollar einen neuen Rekord.• Die Aktie durchbrach intraday die 200-Tage-Linie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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