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Ethereum-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 11. Juli Nettozuflüsse von 84,42 Millionen Dollar, die erste positive Woche nach acht Wochen mit ununterbrochenen Abflüssen. ETH eröffnete am 13. Juli bei 1.805 Dollar, dem höchsten Stand seit über einem Monat, fiel dann aber im Laufe des Vormittags auf 1.770 Dollar zurück. Die Glamsterdam-Upgrade wurde erneut verschoben und zielt jetzt auf das dritte Quartal 2026 statt auf den ursprünglich geplanten Juni. Diese Verzögerung betrifft das größte Ethereum-Protokoll-Upgrade seit dem Merge im Jahr 2022. ETH notiert fast 64 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. BlackRock und Grayscale arbeiten bereits an Staking-ETFs, die ETH-Inhabern Erträge innerhalb eines regulierten Rahmens bieten sollen. Die Ethereum News zeigen einen Markt, der zwischen kurzfristiger ETF-Erholung und langfristiger Upgrade-Unsicherheit steht. Citi senkte das Zwölf-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar und verwies auf schwache Zuflüsse und geringere Anlegernachfrage. Dieser Artikel analysiert die aktuellen Ethereum News und prüft, wo sich in der Wartezeit auf Glamsterdam echtes Potenzial bildet.

Ethereum News: Glamsterdam verzögert sich auf Q3, während ETF-Zuflüsse erstmals seit zwei Monaten zurückkehren

ETH notiert am 13. Juli 2026 bei rund 1.775 Dollar und bewegt sich in einer engen Spanne zwischen 1.700 und 1.800 Dollar. Der Token liegt über dem 20-Tage-Durchschnitt bei 1.708 Dollar, scheitert aber am 50-Tage-Durchschnitt bei 1.865 Dollar, der als nächster Widerstand dient. Am Montagmorgen eröffnete ETH bei 1.805 Dollar, dem höchsten Eröffnungskurs seit über einem Monat, bevor US-Luftangriffe auf den Iran den Preis auf 1.770 Dollar drückten. Ein Schlusskurs über 1.865 Dollar würde den Weg zum 100-Tage-Durchschnitt bei 2.036 Dollar öffnen.

Die Ethereum Foundation bestätigte laut CoinMarketCap, dass die Glamsterdam-Hardfork jetzt das dritte Quartal 2026 anvisiert, nachdem das ursprüngliche Ziel Juni war. Das Upgrade soll das Gaslimit von 60 Millionen auf 200 Millionen anheben und durch EIP-7732 und EIP-7928 die Transaktionsverarbeitung grundlegend verändern. Erste Schätzungen deuten auf eine Reduzierung der Layer-1-Gebühren um rund 78 Prozent bei einem Ziel von 10.000 Transaktionen pro Sekunde. Der Markt hat jedoch noch nicht reagiert, weil sich das Upgrade weiterhin in der Devnet-Testphase befindet.

Die Ethereum News auf der ETF-Seite zeigen eine Wende. Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten laut Phemex in der Woche bis zum 11. Juli Nettozuflüsse von 84,42 Millionen Dollar, die stärkste Woche seit Ende April und die erste positive nach acht Wochen Abflüssen. BlackRock führte mit seinem Staking-ETF-Produkt, das im März 2026 gestartet war und institutionellen Anlegern ETH-Erträge ohne eigene Validator-Infrastruktur bietet.

Citi senkte das Zwölf-Monats-Ziel von 3.175 auf 2.240 Dollar, während Standard Chartered an 4.000 Dollar für 2026 und 40.000 Dollar für 2030 festhält. Eine positive Woche nach acht negativen ist in den Ethereum News ein Richtungswechsel, aber noch kein bestätigter Trend. In einer Phase, in der ETH auf Upgrade-Fortschritte und stabilere Zuflüsse wartet, richtet sich die Aufmerksamkeit auf Projekte, die ihre Produkte bereits fertig haben.

Pepeto liefert Risk Scorer und gebührenfreie Börse, während der Presale 10,38 Millionen Dollar erreicht

Während die Ethereum News von Upgrade-Verzögerungen und ETF-Schwankungen geprägt sind, suchen aktive Trader nach Projekten, die ihre Ergebnisse bereits geliefert haben. Genau dieses Profil zeigt ein Presale-Projekt, das in dieser Phase frisches Kapital anzieht.

Pepeto hat bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar in seinem Presale eingesammelt, und diese Summe wuchs, weil das Projekt seine Produkte geliefert hat, bevor es Inhaber um Kapital bat. Aufgebaut von einem ehemaligen Binance-Experten, der versteht, was Trader von einer Handelsplattform brauchen, bietet Pepeto einen Risk Scorer an, der die Sicherheit von Token bewertet, bevor ein einziger Dollar in eine Position fließt. Der Risk Scorer gibt Tradern Vertrauen in das, was sie halten, und bildet damit eine Schutzschicht, die bei den meisten Meme-Coins fehlt.

Im Vergleich zu Presales, die von Käufern verlangen, einem Whitepaper zu vertrauen, funktionieren die Werkzeuge auf der offiziellen Pepeto-Website bereits und verarbeiten echte Aktivität. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token wurde durch ein SolidProof-Audit verifiziert, und die gesamte Codebasis wurde vor dem Presale-Start geprüft, was Käufern die Sicherheit gibt, dass der Vertrag sauber ist. Jede Funktion kann auf der offiziellen Pepeto-Website in Echtzeit getestet werden.

Wenn das Glamsterdam-Upgrade frische Entwickleraufmerksamkeit auf Ethereum lenkt und Kapital zurück in Kryptoprojekte zieht, dürften die Token, die ihren Nutzen bereits bewiesen haben, als erste davon profitieren. Bei einem Presale-Einstieg von 0,000000188 Dollar spiegelt der aktuelle Preis noch die frühen Bedingungen wider und nicht die volle Reichweite, die das Listing an einer großen Börse bringen wird. Inhaber können jedes Feature auf der offiziellen Pepeto-Website prüfen, wo eine vollständige Produktlinie zeigt, was die meisten Presales nur versprechen, und das Fenster für diesen Einstiegspreis wird mit jeder Runde kleiner, die sich dem Ende nähert.

Fazit

Die Ethereum News dieser Woche zeigen, dass frisches Kapital zurückkehren kann, aber ETH braucht Glamsterdam, und dieses Upgrade ist noch Monate entfernt. In früheren Zyklen haben sich die größten Renditen bei Projekten ergeben, die vor der breiten Aufmerksamkeit bereits funktionierende Produkte vorweisen konnten. Mit einem durch SolidProof verifizierten Vertrag und 10,38 Millionen Dollar an Presale-Kapital hat Pepeto eine Basis geschaffen, die beim erwarteten Binance-Listing einer deutlich breiteren Käuferschicht offensteht. Kapital fließt weiter in den Presale, weil das Signal sichtbar ist, bevor die breite Masse es bestätigt. Wer die Ethereum News nüchtern liest, erkennt, dass die gebührenfreie Börse und der Risk Scorer diesem Einstieg Substanz geben. Die Phase vor dem Listing bleibt der Zeitraum, in dem frühe Käufer ihren Vorsprung sichern.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sind die wichtigsten Ethereum News im Juli 2026?

ETH-ETFs verzeichneten 84,42 Millionen Dollar an Zuflüssen und beendeten acht Wochen mit Abflüssen. Die Glamsterdam-Hardfork wurde auf Q3 2026 verschoben und soll das Gaslimit von 60 auf 200 Millionen anheben. ETH notiert bei 1.775 Dollar mit Widerstand bei 1.865 Dollar, und Citi senkte das Kursziel auf 2.240 Dollar.

Wie unterscheidet sich Pepeto von der Ethereum-Kursentwicklung?

Pepeto hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und liefert funktionierende Werkzeuge wie den Risk Scorer und eine gebührenfreie Börse zum Presale-Preis. ETH hängt von Upgrade-Zeitplänen ab, während die Produkte auf der offiziellen Pepeto-Website bereits heute laufen und von SolidProof geprüft wurden.