Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen Sibanye-Stillwater Ltd. und Blue Moon Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 15.07.2026, 14:50 Uhr Zürich/Berlin · Elektroautos und erneuerbare Energien nehmen zu. In Deutschland hat im ersten Halbjahr 2026 die Solarstromerzeugung mit 43,2 Terawattstunden einen neuen Rekordwert erreicht. Ein Allzeithoch ...

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