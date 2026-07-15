Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoGold Resources Inc. und Osisko Development Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 14.07.2026, 14:20 Uhr Zürich/Berlin · Immerhin war der Preisrückgang des Edelmetalls im Juni der größte seit Oktober 2008. Denn im Juni sanken die Ölpreise und der US-Dollar stieg. Dazu kamen noch die Aussagen des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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