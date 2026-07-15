Anzeige - Dieser Artikel wird im Auftrag von Mayfair Gold Corp. und Newcore Gold Ltd. verbreitet, mit denen die SRC swiss resource capital AG IR-Beratungsverträge abgeschlossen hat. Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 14. Juli 2026, 17:10 Uhr Zürich/Berlin · Die große Frage ist, ob die Federal Reserve die Zinsen anheben wird oder nicht. Die Experten sind in dieser Frage geteilter Meinung. Einige gehen davon aus, dass es keine Zinserhöhung ...

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