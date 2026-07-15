Zu den Top-Gewinnern am US-Markt gehört heute auch Apple. Der schwach gestartete Index kann nun auch durch das immer größere Plus des iPhone-Herstellers seine Verluste eindämmen. Apple schiebt sich aufgrund wichtiger News auf ein neues Rekordhoch.Kurz und knapp• Apple erreicht nach positiven iPhone-Nachrichten und dem KI-Durchbruch in China ein neues Rekordhoch.• Apple Intelligence wurde in China staatlich genehmigt und könnte dem Konzern im hart umkämpften Smartphone-Markt zusätzlichen Schub verleihen.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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