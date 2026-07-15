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XRP hat 2026 rund 40 Prozent verloren, obwohl Ripple auf jedem regulatorischen Schauplatz Siege einfährt, und genau dieser Widerspruch bestimmt die XRP News dieser Woche. Der Token handelt am 14. Juli bei rund 1,06 Dollar in einem fallenden Kanal, während positive Nachrichten den Kurs nicht anheben. Am 17. Juli findet in New York eine Anhörung zum CLARITY Act statt, der XRP dauerhaft als Rohstoff einstufen könnte. Sollte das Gesetz den Senat passieren, würde es die regulatorische Unsicherheit beseitigen, die institutionelle Käufer zurückhält. Doch die Abstimmung verschiebt sich, und der Kurs fällt mit jeder positiven Schlagzeile. Spot-XRP-ETFs haben insgesamt 1,48 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichnet. Ripple sicherte sich die vollständige MiCA-Lizenz in Luxemburg für den Europäischen Wirtschaftsraum. Die XRP News drehen sich um die Frage, ob Gesetzgebung das Muster durchbrechen kann. Dieser Artikel untersucht den Zeitplan und zeigt, wohin sich Kapital bewegt.

XRP News zwischen CLARITY Act und fallendem Kanal: Gute Nachrichten, fallende Kurse

Die XRP News der letzten Wochen zeigen ein ungewöhnliches Bild, in dem positive Fundamentaldaten und ein sinkender Kurs gleichzeitig auftreten. XRP handelt bei rund 1,06 Dollar in einem absteigenden Kanal auf dem 4-Stunden-Chart, während der 50-EMA bei 1,0954 Dollar und der 100-EMA bei 1,1011 Dollar als Widerstand wirken. Der Token fiel von seinem Jahreshoch bei 2,40 Dollar und verlor allein im Juni weitere 20 Prozent. Trotzdem haben Spot-XRP-ETFs laut Analytics Insight insgesamt 1,48 Milliarden Dollar an Zuflüssen gesammelt. Der Markt wartet auf einen konkreten Katalysator, der den Kurs aus dem Kanal befreit.

Der wichtigste Katalysator ist der CLARITY Act, der digitale Vermögenswerte unter ein festes regulatorisches Rahmenwerk stellen würde. Das Senate Banking Committee stimmte am 14. Mai mit 15 zu 9 für die Weiterleitung des Gesetzes, doch die volle Senatsabstimmung verschob sich auf Ende Juli oder Anfang August. Laut FX Leaders betrachten Analysten den CLARITY Act als den größten Gamechanger für XRP. Das Gesetz braucht 60 Stimmen im Senat, einschließlich der Unterstützung von mindestens sieben Demokraten. Die Anhörung am 17. Juli in New York soll politischen Schwung aufbauen, wird aber allein nicht für eine Verabschiedung vor der Augustpause sorgen.

Abseits der US-Regulierung sicherte sich Ripple die vollständige MiCA-Lizenz in Luxemburg und kann nun im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum operieren. Die 1-Dollar-Marke hält als psychologische Unterstützung, wobei rund 830 Millionen XRP in dieser Zone gehandelt wurden. Ein Durchbruch über 1,20 Dollar würde den Trendkanal brechen und den Weg Richtung 1,65 Dollar öffnen.

Ein Tagesschluss unter 1,00 Dollar würde den Kurs vermutlich Richtung 0,90 Dollar drücken. Die XRP News zeigen einen Markt, der zwischen politischer Hoffnung und technischer Schwäche eingeklemmt ist. Während XRP auf eine Entscheidung wartet, positioniert sich Kapital in Projekten, die nicht von Gesetzgebung abhängen, sondern funktionierende Werkzeuge und eine bestätigte Listing-Pipeline vorweisen.

Pepeto: Komplette Börse mit funktionierenden Werkzeugen, während der Markt auf Richtung wartet

XRP wartet auf den Senat, ETH wartet auf Glamsterdam, und in beiden Fällen hängt der nächste Kurssprung von einem externen Ereignis ab. Die XRP News machen deutlich, dass Projekte, die ihre Werkzeuge bereits vor dem Listing fertiggestellt haben, einen anderen Einstiegspunkt bieten.

Auf den ersten Blick wirkt Pepeto wie ein weiterer Token mit Frosch-Thema, doch das Projekt dahinter erzählt eine andere Geschichte. Pepeto ist eine vollständige Börse, die von einem Pepe-Mitgründer aufgebaut wurde, und die Werkzeuge funktionieren heute, während die meisten Presale-Token auf Versprechen sitzen. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, und die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Extrakosten oder lange Wartezeiten. Die Bridge löst das Problem festsitzender Token, indem sie Netzwerke verbindet, damit Kapital dorthin fließt, wo der beste Einstieg liegt.

Die Pepeto-Plattform legt jedes Vertragsdetail offen für jeden, der das Projekt vor dem Einstieg prüfen möchte. Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar während der stärksten Angstphase des Zyklus eingesammelt, und diese Art von Kapitalzufluss markiert Token, die sich nach dem Börsenstart neu bewerten. Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar und ändert sich, sobald die erwartete Binance-Notierung den Handel eröffnet.

SolidProof hat den kompletten Code des Projekts auditiert und freigegeben, bevor der erste Token verkauft wurde, sodass Anleger wissen, dass hinter dem Presale ein geprüfter und sauberer Vertrag steht. Der Gesamtvorrat von 420 Billionen Token stimmt mit der Struktur überein, die den ursprünglichen Pepe-Coin zu einer Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar brachte. Ein Projekt mit über 10,38 Millionen Dollar im Presale zeigt deutlich die Nachfrage, und sobald die erwartete Binance-Notierung kommt, werden Millionen neuer Wallets den Token zum ersten Mal sehen. Jedes Detail auf der Roadmap deutet auf ein Listing-Ereignis hin, das die Position der Presale-Wallets neu bewerten könnte.

Fazit

Die XRP News zeigen, dass der Markt Wallets belohnt, die vor der Masse einsteigen. XRP war bei 0,50 Dollar günstig, bevor ETF-Genehmigungen den Kurs über 3,00 Dollar trieben, und die frühen Halter bauten echte Werte auf. Das Kapital im Pepeto-Presale erkennt ein ähnliches Muster, mit dem Unterschied, dass fertige Produkte hinter dem Token stehen. Pepeto bietet mit der erwarteten Binance-Notierung eine vergleichbare Ausgangslage. Sobald die Notierung eintrifft, wird der Presale-Preis zum öffentlichen Kurs. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, der nach dem Listing nicht mehr verfügbar ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der CLARITY Act für die XRP News?

Der CLARITY Act würde XRP dauerhaft als Rohstoff unter US-Bundesrecht einstufen und die regulatorische Unsicherheit beseitigen. Das Senate Banking Committee stimmte im Mai mit 15 zu 9 dafür, doch die Senatsabstimmung wurde auf Ende Juli oder August verschoben, und das Gesetz braucht 60 Stimmen. Die XRP News verfolgen diesen Zeitplan als wichtigsten Katalysator.

Warum sammelt Pepeto Kapital während eines Marktabschwungs?

Das Team um den Pepe-Mitgründer, die gebührenfreie PepetoSwap-Börse und die erwartete Binance-Notierung ziehen Wallets an, die in der Angstphase nach frühen Einstiegen mit realen Produkten suchen. Alle Details zum Presale sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.