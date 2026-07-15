Die Booking-Aktie arbeitet weiter an einer charttechnischen Stabilisierung. Nach der Verteidigung der wichtigen Unterstützung bei 161,60 US$ rückt nun die Hürde bei 183,46 US$ in den Fokus. Gelingt der Ausbruch, könnte die Aktie Kurs auf die Marke von 200 US$ nehmen. Über 183,46 US$ öffnet sich der Weg Während der vergangenen Wochen hat sich die Booking-Aktie von der Unterstützung bei 161,60 US$ wieder deutlich erholt. Aktuell steht der Widerstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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