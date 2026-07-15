Chainlink Prognose: Robinhood baut auf LINK - warum der Kurs trotzdem 85 Prozent unter dem Allzeithoch liegt

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LINK notiert bei rund 7,91 Dollar und steht damit 85 Prozent unter dem Allzeithoch von 52,99 Dollar aus dem Mai 2021. Robinhood hat Anfang Juli seine eigene Layer-2-Blockchain gestartet und Chainlink als einzigen Oracle-Partner für tokenisierte Aktien ausgewählt. Die Integration verbindet LINK-Datenfeeds mit Aktien von NVIDIA, Apple und Google und erreicht fast 28 Millionen Privatanleger weltweit.

Fidelity International hat parallel einen 20 Millionen Dollar schweren tokenisierten Fonds auf LINK-Infrastruktur in Betrieb genommen, und über 8.000 neue Wallets traten dem Netzwerk in nur fünf Tagen bei. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 23 und zeigt damit extreme Angst im Kryptomarkt an. Die Chainlink Prognose spaltet Analysten zwischen konservativen Kurszielen um 10 Dollar und optimistischen Modellen über 55 Dollar.

Dieser Artikel analysiert die neuesten Meilensteine und zeigt, welche Projekte in dieser Phase frühes Kapital anziehen. Die Kluft zwischen Netzwerkwachstum und Preisperformance wirft eine zentrale Frage auf, die jeder Anleger beantworten muss. Wer versteht, wie institutionelle Adoption und der richtige Einstiegszeitpunkt zusammenhängen, trifft heute bessere Anlageentscheidungen.

Chainlink Prognose im Juli 2026: Robinhood Chain bringt LINK in den Mainstream

Robinhood Chain ging am 1. Juli 2026 auf dem Mainnet live und nutzt Arbitrum Orbit als technologische Grundlage für dezentrale Finanzprodukte und tokenisierte Aktien. Chainlink liefert von Block null an Preisdaten über Data Feeds, Marktinformationen über Data Streams und Cross-Chain-Kommunikation über das CCIP-Protokoll für die gesamte Plattform. Die tokenisierten Aktien umfassen Papiere von NVIDIA, Google und Apple, die über Chainlinks Cross-Chain Interoperability Protocol mit anderen Netzwerken verbunden werden. Damit erreicht Chainlink direkt die fast 28 Millionen Nutzer der Robinhood-Plattform in 38 Ländern und öffnet die Onchain-Wirtschaft für Millionen von Privatanlegern.

Ein 20 Millionen Dollar schwerer tokenisierter Fonds von Fidelity International ging ebenfalls auf LINK-Infrastruktur live und verstärkt die institutionelle Nachfrage. Das Netzwerk verzeichnete über 8.000 neue Wallets in fünf Tagen und trieb den Gesamtbestand auf 892.800 aktive Adressen, was laut Santiment-Daten auf Akkumulation hindeutet. Chainlink-ETFs von Grayscale und Bitwise verzeichneten in der ersten Juliwoche Nettomittelzuflüsse von 915.000 Dollar an der NYSE Arca, mit kumulierten Zuflüssen über 124 Millionen Dollar. DTCC hat Chainlink als Technologiepartner für ein Collateral-System im vierten Quartal 2026 ausgewählt. Über 50 Banken in 16 Ländern nutzen Project Pangea für schnellere Devisenabwicklung, wie PR Newswire berichtet.

Trotzdem notiert LINK bei rund 7,91 Dollar unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, darunter dem 50-Tage bei 8,21 und dem 200-Tage bei 10,22 Dollar. Analysten sehen Kursziele zwischen 10 und 65 Dollar für 2026, abhängig von ETF-Zuflüssen und CCIP-Volumen. Juli war historisch einer der stärksten LINK-Monate mit durchschnittlich 15,8 Prozent Kursgewinn. Für die aktuelle Chainlink Prognose bedeutet die Lücke zwischen Adoption und Kurs, dass manche Anleger auf Presale-Einstiege mit offenem Renditefenster setzen, statt auf eine verspätete Kursreaktion bei LINK zu warten.

Pepeto: Meme-Infrastruktur mit gebührenfreier Börse und Cross-Chain-Brücke

Die Diskrepanz bei LINK zeigt ein bekanntes Muster: Institutionen bauen aktiv Infrastruktur auf, aber der Kurs reagiert verzögert. In solchen Phasen entsteht großes Interesse an Projekten in der Presale-Phase mit noch unangepasstem Einstiegspreis. Die Chainlink Prognose unterstreicht diesen Effekt besonders deutlich in der aktuellen Marktphase.

Pepeto entwickelt eine gebührenfreie Börse namens PepetoSwap und eine Cross-Chain-Brücke, die Token ohne Swap-Gebühren über verschiedene Netzwerke bewegt. Im Gegensatz zu den meisten Meme-Token, deren Entwicklung nach dem Branding endet, löst Pepeto reale Probleme in der Meme-Wirtschaft. Händler erhalten eine Plattform zum Tauschen, Transferieren und Prüfen von Token über einen eingebauten Risikoscorer, der Schwachstellen in Smart Contracts markiert.

Diese Kombination verleiht Pepeto eine doppelte Attraktivität: Meme-Energie auf der einen und funktionierende Infrastruktur auf der anderen Seite. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen bei einem Token-Preis von 0,000000188 Dollar vor den ersten Börsenlistings. Das Gesamtangebot beträgt 420 Billionen Token, und das Projekt stammt von einem Pepe-Mitgründer, der einen der bekanntesten Token der Kryptogeschichte aufgebaut hat.

Pepeto hat ein SolidProof-Audit abgeschlossen, bei dem die gesamte Codebasis überprüft und verifiziert wurde, bevor der Presale eröffnet wurde, was die Sicherheit der Smart Contracts bestätigt. Wenige Presale-Projekte können auf eine funktionierende Börse, ein Audit und einen Gründer mit dieser Bilanz verweisen, was den stetigen Kapitalzufluss erklärt. Das erwartete Binance-Listing hat bei vergleichbaren Projekten den Presale-Einstieg in deutliche Kursgewinne verwandelt.

PepetoSwap ist bereits funktional und die Bridge verbindet verschiedene Netzwerke, während andere Presales diese Infrastruktur erst für kommendes Jahr versprechen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt jedes eingesetzte Tool und jeden auditierten Smart Contract im Detail. Die Chainlink Prognose zeigt den Weg großer Projekte, aber der früheste Einstieg liegt im Presale.

Fazit

Die Chainlink Prognose bestätigt institutionelles Kapital, aber die größten Renditen gingen historisch an Einstiege vor der Chartbestätigung. Pepeto baut auf PEPEs Grundlage auf mit einer gebührenfreien Börse, einer Cross-Chain-Brücke und einem Presale über 10,38 Millionen Dollar. Ein SolidProof-Audit und ein erwartetes Binance-Listing vereinen im Projekt eines Pepe-Mitgründers eine seltene Kombination.

Meme-Energie und echte Funktionalität treten in jedem Zyklus nur einmal gleichzeitig auf, und die Wallets im Presale wissen, was das Listing bedeutet. Der Presale bietet die Möglichkeit, sich vor dem Listing zu positionieren. Wer auf die Chainlink Prognose schaut und das Presale-Fenster erkennt, versteht, was dieser Moment bedeuten könnte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt die Chainlink Prognose für den Rest des Jahres 2026?

Die Chainlink Prognose zeigt Kursziele zwischen 10 und 65 Dollar bis Jahresende, abhängig von ETF-Zuflüssen und CCIP-Volumen. Die Unterstützung bei 7,05 Dollar hat gehalten, und das DTCC-Collateral-System sowie Project Pangea mit über 50 Banken könnten im vierten Quartal als Katalysatoren wirken.

Was macht Pepeto anders als andere Meme-Presales?

Pepeto bietet eine funktionierende gebührenfreie Börse, eine Cross-Chain-Brücke und einen Risikoscorer für Smart-Contract-Sicherheit. Ein SolidProof-Audit hat die gesamte Codebasis vor dem Presale verifiziert, und das Projekt eines Pepe-Mitgründers steht vor einem erwarteten Binance-Listing. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.