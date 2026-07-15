Bitcoin Prognose unter Druck nach Iran-Eskalation und massiven ETF-Abflüssen

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Die Bitcoin Prognose rückt am 14. Juli 2026 in den Fokus, nachdem BTC unter 63.000 Dollar gefallen ist. Das US-Zentralkommando bestätigte seine vierte Angriffswelle in sechs Tagen auf iranische Stellungen nahe der Straße von Hormus. Der Ölpreis sprang um mehr als vier Prozent nach oben und löste eine breite Risk-Off-Bewegung an den Kryptomärkten aus. Long-Liquidationen erreichten 62,63 Millionen Dollar an einem einzigen Tag bei einer 6-zu-1-Asymmetrie gegenüber Short-Positionen. Entscheidet der heutige CPI-Bericht für Juni über die nächste Richtung der Bitcoin Prognose?

Bitcoin Prognose nach der vierten Iran-Angriffswelle und CPI-Countdown

BTC handelt am 14. Juli bei rund 62.500 Dollar nach einem Rückgang von etwa 2,4 Prozent am Vortag. Das US-Zentralkommando führte seine vierte Angriffswelle gegen iranische Luftabwehrsysteme, Küstenradar und IRGC-Schiffe durch. Brent Crude stieg um mehr als drei Prozent auf rund 79 Dollar pro Barrel, während die Sorge vor einer dauerhaften Blockade der Straße von Hormus die Märkte belastete. Bitcoin reagierte gedämpfter als der Ölmarkt, weil Spot-ETFs den kurzfristigen Preistreiber laut Blockhead auf Federal-Reserve-Politik und Dollar-Liquidität verschoben haben.

Die Long-Liquidationen lagen bei 62,63 Millionen Dollar, während die Short-Seite nur 10,52 Millionen verzeichnete. Diese 6-zu-1-Asymmetrie zeigt, dass gehebelte Long-Positionen durch Margin Calls getroffen wurden.

Am 13. Juli verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs Abflüsse von rund 424,7 Millionen Dollar. BlackRock IBIT verlor 185,5 Millionen Dollar und Fidelity FBTC führte die Rücknahmen mit 245,6 Millionen Dollar an laut CryptoTimes. Allerdings brachte die Woche vom 7. bis 11. Juli Zuflüsse von 197,4 Millionen Dollar und beendete damit eine acht Wochen lange Abflussserie. BTC handelt unter seinem 200-Wochen-Moving-Average, was historisch als Bärensignal gilt. Der 50-Monats-EMA bei rund 65.600 Dollar wirkt als Widerstands-Deckel über dem aktuellen Kurs.

Der Fear and Greed Index steht bei 26 bis 28 und signalisiert Angst im Markt. Der CPI-Bericht für Juni erscheint heute und könnte die Erwartungen an die nächste Fed-Entscheidung maßgeblich beeinflussen. Changelly prognostiziert für Juli einen BTC-Durchschnitt von 69.065 Dollar bei einer Spitze von 74.028 Dollar. Für Dezember liegt die Prognose zwischen 65.430 und 70.119 Dollar.

Bei einer Marktkapitalisierung von 1,26 Billionen Dollar kann BTC keinen 100-fachen Return mehr liefern. Die Bitcoin Prognose mag Monate brauchen, um sich zu entfalten. Wer nach Renditen sucht die das Leben verändern, findet sie nicht bei einem Asset dieser Größe, sondern dort wo das Listing den Preis erst definiert.

Pepeto baut die Handelsplattform die der Meme-Markt braucht

Während die Bitcoin Prognose langsame Bewegungen innerhalb einer 10.000-Dollar-Spanne verfolgt, arbeitet ein Presale-Projekt an der Handelsinfrastruktur für den Meme-Coin-Markt. BTC-Kursschwankungen betreffen den gesamten Markt, doch die Werkzeuge dieses Projekts funktionieren unabhängig von der Tagesrichtung. PepetoSwap ermöglicht gebührenfreien Handel zwischen Meme-Token-Paaren, ohne dass Trader die Plattform verlassen müssen. Diese Art von spezialisierter Handelsschicht fehlt im Meme-Segment, obwohl das Volumen dort seit Monaten wächst. Ob Trader Token zwischen Chains bewegen oder neue Launches auf Vertragsrisiken prüfen wollen, der Bedarf an einem einzigen Hub der alles abdeckt ist real und bisher unbeantwortet.

Die Cross-Chain Bridge verbindet sechs Netzwerke und verarbeitet Transfers unabhängig davon ob Bitcoin steigt oder fällt. Ein eigener Risk Scorer untersucht den Code jedes neuen Tokens und gibt eine Warnung aus, wenn er problematische Muster im Vertrag findet. Diese Trennung vom kurzfristigen Marktrauschen gibt dem Projekt ein solides Fundament und eine hohe Decke für den Moment, in dem das Listing das Handelsvolumen freisetzt. Das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof hat den vollständigen Code des Presale-Vertrags einer eingehenden Prüfung unterzogen und damit die technische Integrität des Projekts vor dem öffentlichen Verkauf nachgewiesen.

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar bei einem Presale-Preis von 0,000000188 Dollar pro Token eingesammelt, während die Bitcoin Prognose Unsicherheit signalisiert. Ein ehemaliger Binance-Experte hat die Architektur des Projekts geprägt und bringt Wissen aus dem Innenleben einer der weltweit größten Handelsplattformen ein. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die vollständigen Presale-Details und die Exchange-Roadmap für Wallets, die bereit sind einzusteigen, bevor das Fenster sich schließt. Das erwartete Binance-Listing gibt jedem Presale-Wallet ein klar definiertes Exit-Ereignis an der größten Börse der Welt. Frühe Inhaber positionieren sich für Renditen, die gelistete Token bei voller Bewertung nicht mehr ermöglichen.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose kreist um die Frage, ob ETF-Zuflüsse BTC über 65.000 Dollar heben können, doch bei dieser Marktkapitalisierung bleiben die Gewinne einstellig. Bitcoin wurde vor 2017 unter 1.000 Dollar gehandelt, und die Wallets die damals eingestiegen sind, haben echten Reichtum aufgebaut. Dieser Einstieg ist vorbei, und die nächste Version davon ist was jetzt zählt. Pepeto bietet einen funktionierenden Trading Hub mit SolidProof-Audit und einem erwarteten Binance-Listing. Der Presale-Preis verschwindet am Tag des Listings, und wer jetzt einsteigt, trifft die gleiche Art von Entscheidung zum gleichen Zeitpunkt im Zyklus.

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Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Bitcoin Prognose für den Rest des Jahres 2026?

Changelly prognostiziert einen BTC-Durchschnitt von 69.065 Dollar für Juli mit einer Spitze bei 74.028 Dollar. Für Dezember liegt die Erwartung zwischen 65.430 und 70.119 Dollar, abhängig von ETF-Zuflüssen und Fed-Entscheidungen.

Warum fließt Kapital in den Pepeto-Presale trotz Marktangst?

Pepeto bietet funktionierende Exchange-Tools, ein SolidProof-Audit und ein erwartetes Binance-Listing bei einem Einstiegspreis vor dem öffentlichen Handel. Alle Details finden sich auf der offiziellen Website (pepetocoin.com).