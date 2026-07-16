Anzeige / Werbung

BTC handelt bei rund 63.000 Dollar in einer engen Spanne zwischen 59.000 und 66.000 Dollar. Strategy hat unter Michael Saylor zum ersten Mal in der Firmengeschichte 3.588 Bitcoin für rund 216 Millionen Dollar verkauft. Die ETF-Abflüsse im Juni waren mit 4,5 Milliarden Dollar die schlimmsten seit Produktstart. Heute erscheint der US-Inflationsbericht für Juni, der als wichtigster Datenpunkt des Sommers für die Bitcoin Prognose gilt. Die 60.000-Dollar-Marke muss als Boden halten, sonst droht ein weiterer Rückgang. Reicht das heutige CPI-Ergebnis für eine Trendwende?

Bitcoin Prognose wartet auf CPI-Bericht nachdem Strategy BTC-Bestände reduziert

BTC handelt bei rund 63.000 Dollar, nachdem der Kurs am 1. Juli ein Tief von 57.800 Dollar markiert hatte. Die anschließende Erholung von rund 11 Prozent führte bis auf 64.700 Dollar, doch das Volumen nimmt seitdem ab. Laut CoinGape hat Strategy unter Michael Saylor vergangene Woche 3.588 Bitcoin für etwa 216 Millionen Dollar verkauft. Es war das zweite Mal in der Firmengeschichte, dass das Unternehmen BTC-Bestände veräußerte. Damit hat Strategy bereits 17 Prozent seiner autorisierten Verkaufskapazität von 1,25 Milliarden Dollar ausgeschöpft. Strategy hält weiterhin 843.775 BTC zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.651 Dollar pro Coin.

In derselben Woche nahm Strategy rund 467 Millionen Dollar durch den Verkauf von 4,8 Millionen MSTR-Aktien ein und erhöhte damit seine Barreserve auf drei Milliarden Dollar. Die Bitcoin Prognose steht unter dem Eindruck der ETF-Daten. Laut Memeburn belaufen sich die Abflüsse aus US-Spot-Bitcoin-ETFs seit Jahresbeginn auf rund 5,4 Milliarden Dollar. Allein im Juni flossen 4,5 Milliarden Dollar ab und markierten damit den schlimmsten Monat seit dem Start dieser Produkte. Am 2. Juli kamen Zuflüsse von 221,72 Millionen Dollar zurück, doch die Richtung bleibt negativ.

Der heute am frühen Nachmittag erscheinende US-Inflationsbericht für Juni gilt als Schlüsselmoment für die Bitcoin Prognose. Der Konsens erwartet einen Rückgang der Headline-Inflation von 4,2 auf etwa 3,9 Prozent, getrieben durch niedrigere Benzinpreise im Juni. Die Fed-Sitzung am 28. und 29. Juli unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird der zweite Katalysator für die Bitcoin Prognose. Der Markt gibt eine Wahrscheinlichkeit von rund 70 Prozent für eine Zinspause. Während BTC auf makroökonomische Klarheit wartet, suchen manche Anleger nach Projekten mit einem anderen Verhältnis zwischen Einstiegspreis und möglicher Rendite.

Pepeto setzt auf PepetoSwap als Handelsplattform mit Presale-Einstieg

Während die Bitcoin Prognose auf Makrodaten reagiert, fließt ein Teil des Kapitals in Projekte mit funktionierenden Produkten in früheren Phasen. Der Meme-Coin-Markt hat zu viele Token gesehen, die mit einem Logo und einem Versprechen starteten und nie ein funktionierendes Produkt lieferten. Anleger, die auf solche Projekte setzten, verloren Kapital und Zeit.

Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat Pepeto mit PepetoSwap im Zentrum entwickelt. PepetoSwap bietet eine gebührenfreie Handelsebene, auf der Halter zwischen Meme-Token tauschen können, ohne die Kosten einer zentralen Plattform zu tragen. Daneben transportiert eine Cross-Chain Bridge Werte über Netzwerkgrenzen hinweg in einem einzigen Vorgang und beseitigt Wallet-Wechsel und doppelte Gebühren. Beide Produkte laufen bereits über die Pepeto-Website, während der Presale noch offen ist. Kapital von mehr als 10 Millionen Dollar ist in den Presale geflossen und die einsteigenden Wallets sichern sich ihren Platz vor dem geplanten Binance-Listing.

SolidProof hat den Vertragscode von Pepeto in einem unabhängigen Sicherheitsaudit vollständig überprüft und bestätigt, dass der Smart Contract den Standards entspricht, die Anleger vor einem Presale-Einstieg erwarten. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token gibt der Handelsplattform die nötige Tiefe für hohes Volumen nach dem Listing. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar und dieses Niveau existiert nur, weil der öffentliche Handel noch nicht begonnen hat. Während die Bitcoin Prognose auf Makrodaten wartet, bietet der Presale ein eigenes Zeitfenster.

Ein Coin, der bereits über 63.000 Dollar handelt, braucht gewaltiges neues Kapital, um sich zu verdoppeln. Ein Presale-Token mit geprüften Werkzeugen kann von einem Bruchteil dieses Startpunkts aus deutlich weiter steigen. Frühe Ausführung und ein funktionierendes Produkt machen den Fall stärker als reine Spekulation. Das Listing verwandelt Presale-Positionen in börsengehandelte Rendite und dieser Moment rückt näher.

[YOUTUBE_EMBED_URL]

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt von der 60.000-Dollar-Unterstützung und dem heutigen CPI-Bericht abhängig. Pepeto bietet einen Presale-Einstieg, dessen Renditepotenzial ein Token mit über 1,2 Billionen Dollar Marktkapitalisierung nicht mehr hergeben kann. Kapital von mehr als 10 Millionen Dollar floss in den Presale, während der Markt seine schwierigste Phase durchlief. Frühe Bitcoin-Halter sagen oft, sie hätten mehr investieren sollen, als der Einstieg noch möglich war. Dasselbe Signal leuchtet jetzt rund um den Pepeto-Presale. Das Listing-Fenster endet, sobald der Handel an der Börse beginnt, und den heutigen Einstiegspreis wird es danach nicht mehr geben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

BTC handelt in einer Spanne zwischen 59.000 und 66.000 Dollar. Der CPI-Bericht und die Fed-Sitzung am 28. Juli sind die entscheidenden Katalysatoren für die weitere Richtung der Bitcoin Prognose.

Warum zieht Pepeto Kapital neben dem BTC-Markt an?

Pepeto bietet PepetoSwap als gebührenfreie Handelsplattform und eine Cross-Chain Bridge, die beide bereits vor dem erwarteten Börsen-Listing funktionieren. Der Presale-Preis ermöglicht ein Renditepotenzial, das ein Token über 63.000 Dollar nicht bieten kann. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Pepeto-Website (pepetocoin.com) verfügbar.