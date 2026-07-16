Die Viz Neuro Suite, einschließlich Viz ICH und Viz ICH Plus, soll die schnelle Erkennung und Versorgungskoordination für Patienten mit Blutungen in den Basalganglien an allen Studienstandorten landesweit erleichtern.

Viz.ai, der Marktführer im Bereich der KI-gestützten Krankheitserkennung und intelligenten Versorgungskoordination, gab heute seine Unterstützung für die "Minimally Invasive Neurosurgery Trial for Ultra-early Treatment" (MINUTE)-Studie bekannt, einer prospektiven, multizentrischen, randomisierten Studie, in der untersucht wird, ob die SCUBA-Technik ein endoskopischer, kathetergestützter Ansatz zur ultrafrühzeitigen Evakuierung intrazerebraler Blutungen in den Basalganglien (BGH) eine vielversprechende Alternative zur medizinischen Standardbehandlung darstellt, um die funktionellen Ergebnisse der Patienten potenziell zu verbessern.

Ziel der Studie ist es, sowohl die Randomisierung als auch den chirurgischen Eingriff innerhalb von 120 Minuten nach entscheidenden klinischen Zeitpunkten einzuleiten, was der Dringlichkeit der Versorgung bei intrazerebralen Blutungen Rechnung trägt. Die teilnehmenden Zentren können die Plattform "Viz Neuro Suite" einschließlich "Viz ICH" und "Viz ICH Plus" nutzen, um die schnelle Identifizierung, Triage und Versorgungskoordination für potenziell geeignete Patienten über alle teilnehmenden Zentren hinweg zu unterstützen.

Die Viz Neuro Suite kombiniert KI-gestützte Bildanalyse mit Echtzeit-Kommunikationstools, die darauf ausgelegt sind, die Versorgungskoordination zwischen den klinischen Teams zu beschleunigen. Viz ICH ermöglicht die frühzeitige Erkennung einer vermuteten intrakraniellen Blutung im CT ohne Kontrastmittel, während Viz ICH Plus bei jedem Scan eine automatisierte Quantifizierung des Hyperdichtevolumens bereitstellt. Die Plattform nutzt zudem Viz Assist, um eine KI-gestützte Zusammenfassung der Patientenakte zu liefern, wobei relevante Anamnese, Medikation und frühere Notizen hervorgehoben werden, um Ärzten zu helfen, Patientendaten schnell in den Kontext einzuordnen und die Zusammenarbeit zwischen den Teams der Neurochirurgie, Neurologie und Notfallmedizin zu koordinieren. Für eine Studie, bei der jede Minute klinisch von Bedeutung ist, kann diese Kombination aus Bildgebungs-KI und generativer Zusammenfassung den teilnehmenden Standorten helfen, das im MINUTE-Protokoll festgelegte Zeitfenster für eine extrem frühzeitige Intervention zu nutzen.

"Die intrazerebrale Blutung ist nach wie vor einer der zeitkritischsten und verheerendsten neurologischen Notfälle, bei denen der Behandlungserfolg stark davon abhängt, wie schnell das richtige Versorgungsteam mobilisiert wird", sagte Dr. med. Tim Showalter, MPH, MBA, Chief Medical Officer von Viz.ai. "Wir sind stolz darauf, die MINUTE-Studie mit unserer Plattform Viz Neuro Suite zu unterstützen und Forschern sowie klinischen Teams dabei zu helfen, schneller und entschlossener Patienten zu identifizieren, die von einem extrem frühzeitigen chirurgischen Eingriff profitieren könnten."

Die MINUTE-Studie wird von einer renommierten Gruppe von Forschern aus führenden akademischen medizinischen Zentren in den Vereinigten Staaten geleitet, darunter Dr. J. Mocco vom NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center und der Weill Cornell Medicine; Dr. Sharon Yeatts von der Medical University of South Carolina; Dr. Magdy Selim vom Beth Israel Deaconess Medical Center sowie Dr. Joe Broderick und Dr. Pooja Khatri von der University of Cincinnati.

"Eine extrem frühzeitige Intervention stellt einen wichtigen potenziellen Ansatz zur Verbesserung der Versorgung bei intrazerebralen Blutungen dar", sagte Dr. med. J. Mocco, Leitender Neurochirurg am New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center und Vorsitzender der Abteilung für Neurochirurgie an der Weill Cornell Medicine, der angibt, eine Beteiligung an Viz.ai zu halten. "Technologien, die den Teams helfen, Patienten schnell zu identifizieren und die Versorgung fachübergreifend zu koordinieren, sind entscheidend, um die zeitkritischen Behandlungsfenster zu ermöglichen, die in dieser Studie evaluiert werden sollen."

Viz.ai wird die teilnehmenden Standorte während der gesamten Studie unterstützen und den klinischen Teams dabei helfen, potenziell geeignete Patienten schnell zu identifizieren und die Versorgungsabläufe entsprechend dem Protokoll für die ultrafrühe Intervention der Studie zu koordinieren. Um mehr über die Neuro Suite von Viz.ai zu erfahren, besuchen Sie bitte viz.ai/neuro.

Über Viz.ai

Viz.ai ist führend in der Entwicklung und Bereitstellung von KI-gestützten Behandlungspfaden und unterstützt Ärzte bei ihrer Arbeit. Die Viz-Plattform wird in 2.000 Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten eingesetzt und genießt das Vertrauen vieler führender Unternehmen der Life-Sciences-Branche. Die Plattform verbindet auf einzigartige Weise multimodale klinische Echtzeitdaten mit einer intensiven Einbindung des medizinischen Fachpersonals, um Krankheiten früher zu erkennen, Versorgungsteams zu koordinieren und dazu beizutragen, dass Patienten schneller die richtige Behandlung erhalten. Viz.ai war das erste Unternehmen, das eine Erstattung durch die Krankenkassen für KI erhielt, und wurde in der Umfrage von Black Book Research von Krankenhäusern und Gesundheitssystemen zur Nummer 1 unter den KI-Plattformen im Gesundheitswesen gewählt. Weitere Informationen finden Sie unter Viz.ai.

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