Bei der Auswertung von fast 133 Millionen Flugbuchungsvorgängen zeigte sich, dass Buchungen mit Abflugort Kairo in diesem Quartal die höchste Betrugsrate weltweit aufwiesen, während Abflugorte in den Vereinigten Staaten und Australien zu den Orten mit den niedrigsten Betrugsraten zählten

Accertify, ein führender Anbieter von Lösungen zur Betrugsbekämpfung, dessen Predictive Yes Platform Händlern dabei hilft, zu mehr seriösen Kunden "Ja" zu sagen und so mehr Umsatz und Wachstum zu erzielen, gab heute die Veröffentlichung seines Global Air Travel Fraud Report: Q2 2026 bekannt. Dabei handelt es sich um einen vierteljährlich erscheinenden Bericht, in dem untersucht wird, wie sich der Betrugsdruck auf den globalen Flugmärkten je nach Abflugort zum Zeitpunkt der Buchung unterscheidet.

Basierend auf einer Analyse von 132,9 Millionen Buchungsvorgängen von Fluggesellschaften, die zwischen April und Juni 2026 abgewickelt wurden, werden in dem Bericht die Raten der verhinderten Betrugsfälle an 537 Abflugorten ausgewertet, für die im jeweiligen Quartal jeweils mindestens 10.000 Transaktionen verarbeitet wurden. So erhalten Fluggesellschaften einen datengestützten Überblick darüber, an welchen Orten die Predictive Yes Platform von Accertify am häufigsten bei der Buchung eingegriffen hat.

Die Q2-Ergebnisse zeigen, dass der Betrugsdruck je nach Markt nach wie vor erheblich variiert und die deutlichsten Veränderungen im Nahen Osten und in Afrika zu verzeichnen sind. Die durchschnittliche Rate der verhinderten Betrugsfälle in dieser Region hat sich im Quartalsvergleich mehr als verdoppelt und stieg von 0,95 auf 2,03 - der höchste Wert aller analysierten Regionen bei einem globalen Durchschnitt von 0,29 . Buchungen mit Abflugorten in Kairo, Accra, Tunis und Casablanca wiesen dabei die vier weltweit höchsten Betrugsraten auf (Quelle: Kundendaten von Accertify, Q2 2026). Demgegenüber wurden an Abflugorten in den Vereinigten Staaten und Australien erneut mit die weltweit niedrigsten Betrugsraten in der Buchungsphase verzeichnet, was die ausgereifteren Verfahren zur Betrugsprävention widerspiegelt, die in diesen Märkten üblicherweise zum Einsatz kommen.

Die wichtigsten Ergebnisse des Accertify Q2 2026 Global Air Travel Fraud Report sind:

Im Nahen Osten und in Afrika wurden die höchsten durchschnittlichen Betrugsraten aller Regionen verzeichnet. Die durchschnittliche Betrugsverhinderungsquote in der Region lag bei 2,03 %, was einen Anstieg gegenüber den 0,95 im ersten Quartal darstellt und deutlich über dem weltweiten Durchschnitt von 0,29 liegt. Buchungen mit Abflugorten in Kairo, Accra, Tunis und Casablanca verzeichneten dabei die vier höchsten Betrugsquoten weltweit.

Die durchschnittliche Betrugsverhinderungsquote in der Region lag bei 2,03 %, was einen Anstieg gegenüber den 0,95 im ersten Quartal darstellt und deutlich über dem weltweiten Durchschnitt von 0,29 liegt. Buchungen mit Abflugorten in Kairo, Accra, Tunis und Casablanca verzeichneten dabei die vier höchsten Betrugsquoten weltweit. In Kairo wurde in diesem Quartal die weltweit höchste Betrugsquote verzeichnet. Die Betrugsrate bei Buchungen mit Abflugort Kairo stieg von 1,43 in Q1 auf 6,57 in Q2 womit Kairo innerhalb eines einzigen Quartals vom 15. Platz auf Platz 1 weltweit vorrückte.

Die Betrugsrate bei Buchungen mit Abflugort Kairo stieg von 1,43 in Q1 auf 6,57 in Q2 womit Kairo innerhalb eines einzigen Quartals vom 15. Platz auf Platz 1 weltweit vorrückte. In den Vereinigten Staaten und Australien wurden einige der weltweit niedrigsten Betrugsraten verzeichnet. Beide lagen deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt von 0,29 %; dabei lag der Durchschnitt bei Buchungen mit Abflug aus US-amerikanischen Städten bei 0,07 und bei Buchungen mit Abflug aus Städten in Australien und im Pazifikraum bei 0,08 %.

Beide lagen deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt von 0,29 %; dabei lag der Durchschnitt bei Buchungen mit Abflug aus US-amerikanischen Städten bei 0,07 und bei Buchungen mit Abflug aus Städten in Australien und im Pazifikraum bei 0,08 %. Ostasien konnte die größte prozentuale Verbesserung aller Regionen verzeichnen. Ostasien verzeichnete von allen Regionen die größte prozentuale Verbesserung. Die durchschnittliche Quote der verhinderten Betrugsfälle halbierte sich im Jahresvergleich nahezu und sank um 43 von 0,20 auf 0,11 - ein stärkerer prozentualer Rückgang als in jeder anderen Region, auch wenn die Rate in Lateinamerika und der Karibik in absoluten Zahlen stärker zurückging (von 0,91 auf 0,69 %).

Ostasien verzeichnete von allen Regionen die größte prozentuale Verbesserung. Die durchschnittliche Quote der verhinderten Betrugsfälle halbierte sich im Jahresvergleich nahezu und sank um 43 von 0,20 auf 0,11 - ein stärkerer prozentualer Rückgang als in jeder anderen Region, auch wenn die Rate in Lateinamerika und der Karibik in absoluten Zahlen stärker zurückging (von 0,91 auf 0,69 %). Die Quartal-zu-Quartal-Ranglisten liefern neue Einblicke in sich verändernde Betrugsmuster. Zum ersten Mal wird in dem Bericht aufgezeigt, wie sich einzelne Abflugstädte im globalen Ranking von einem Quartal zum nächsten entwickeln. Fluggesellschaften erhalten so zusätzliche Informationen darüber, wo der Betrugsdruck im Laufe der Zeit zunimmt oder nachlässt.

Der Bericht verdeutlicht, dass Betrugsdruck stark lokal konzentriert ist und sich oft erheblich zwischen den Abflugorten innerhalb derselben Region unterscheidet. Durch die Analyse der bei der Buchung verhinderten Betrugsfälle können Fluggesellschaften ihre eigene Performance besser bewerten, neue Bereiche mit erhöhtem Risiko identifizieren und ihre Strategien zur Betrugsprävention an sich ändernde Buchungsmuster anpassen.

Anmerkung zur Methodik: Die Angaben zur Betrugsrate spiegeln die verhinderten Betrugsfälle wider das heißt Buchungen, die aus Betrugsgründen vor Reiseantritt abgelehnt wurden -, und werden nach Abflugort, also dem Ort der Buchung, ausgewiesen. Die regionalen und globalen Durchschnittswerte werden als Mittelwert der einzelnen Betrugsraten der jeweiligen qualifizierten Abflugorte berechnet.

Der Global Air Travel Fraud Report: Q2 2026 ist auf der Website von Accertify verfügbar unter https://www.accertify.com/q2-2026-global-air-travel-fraud-report/.

Über Accertify

Accertify ermöglicht Handelsgeschäfte, indem das Unternehmen eine Sache außerordentlich gut macht: Betrugsfälle aufzuspüren. Seine Predictive Yes Platform hilft Unternehmen dabei, zu mehr "Ja" zu sagen zu mehr guten Kunden, mehr Umsatz und mehr Wachstum -, ohne sich dabei die Finger zu verbrennen. Dieses "Ja" ist präzise, sicher und datengestützt und wird durch die Verknüpfung von Signalen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg durch ein unübertroffenes Datenvolumen, mehrschichtige KI-gestützte Modelle sowie einen Konsortialansatz ermöglicht, der Kunden vor betrügerischen Akteuren schützt, die an beliebiger Stelle im Netzwerk identifiziert werden, und gleichzeitig Geschäfte mit seriösen Akteuren ermöglicht, die an beliebiger Stelle im Netzwerk verifiziert wurden. Mit über 10 Milliarden Transaktionen und einem Handelsvolumen, das allein im Jahr 2025 die Marke von 1 Billion US-Dollar überschritten hat, liefert Accertify die Informationen und die Präzision, die Betrugsbekämpfungs- und Zahlungsteams benötigen, um selbstbewusst "Ja" zu sagen und Wachstum zu ermöglichen. Das ist der "More Yes"-Unterschied. Erfahren Sie mehr unter accertify.com.

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