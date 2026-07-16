Ethereum Prognose Juli 2026 - BitMine kauft 27.800 ETH während Robinhood Chain durchstartet

Anzeige / Werbung

Ethereum notiert am 14. Juli bei rund 1.775 Dollar und hat in den letzten 24 Stunden fast drei Prozent verloren. BitMine hat in einer einzigen Woche 27.801 ETH gekauft und kontrolliert jetzt 5,77 Millionen Token, was 4,8 Prozent des gesamten Angebots entspricht. Robinhood Chain hat als neues Ethereum-Layer-2 in nur sieben Tagen über 3,1 Milliarden Dollar an DEX-Volumen erreicht. Trotz dieser Zuflüsse hat ETH drei Verlustquartale in Folge hinter sich. Kann die Ethereum Prognose aus diesen widersprüchlichen Signalen eine Trendwende ableiten?

Ethereum Prognose zwischen institutionellem Kaufdruck und historischer Verlust-Serie

BitMine Immersion Technologies hat seine Bestände auf 5,77 Millionen ETH erhöht, rund 4,8 Prozent des Gesamtangebots von 120,7 Millionen Token, wie The Block berichtet. Der Gesamtwert aller Holdings beträgt 11,3 Milliarden Dollar, und das Unternehmen wurde am 26. Juni in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen. Chairman Tom Lee sieht in der Robinhood Chain den Beweis, dass Alltagsnutzer ETH zunehmend als Zahlungsmittel betrachten, was die Ethereum Prognose fundamental stärkt. Robinhood Chain startete am 1. Juli als Ethereum-Layer-2 auf der Arbitrum-Technologie und verzeichnete in der ersten Woche 3,1 Milliarden Dollar an dezentralem Börsenvolumen, wie CoinDesk berichtet.

Damit zählt die Chain bereits zu den fünf aktivsten Netzwerken nach DEX-Volumen. An einem einzelnen Tag übertraf Robinhood Chain sogar Ethereums eigenes Mainnet-Volumen und verarbeitete 10,4 Millionen Transaktionen. Die Ethereum Prognose erhält dadurch positive Impulse, denn jede Aktivität auf der L2-Chain zahlt Gebühren in ETH. Rund 65.000 Nutzer halten tokenisierte Aktien im Wert von 13 Millionen Dollar und Stablecoins im Wert von 300 Millionen Dollar auf der neuen Chain. ETH handelt aktuell bei 1.775 Dollar mit einem Market Cap von rund 213 Milliarden Dollar, und die Ethereum Prognose bleibt trotz der L2-Erfolge verhalten.

Die Ethereum Prognose wird von drei Verlustquartalen in Folge belastet, zum ersten Mal in der Kursgeschichte seit 2016. Aktive Adressen fielen seit Februar um 46 Prozent auf rund 420.000, was die Ethereum Prognose weiter belastet. Tokenisierte Real-World-Assets auf Ethereum haben dennoch die 20-Milliarden-Dollar-Marke überschritten. Der 50-Tage-EMA bei 1.801 Dollar bildet den nächsten Widerstand. Analysten sehen eine 57-Prozent-Chance, dass ETH im Juli 1.900 Dollar erreicht, was die Ethereum Prognose leicht aufhellt. Doch bei 213 Milliarden Dollar Market Cap braucht Ethereum Dutzende Milliarden für eine Verdopplung. Breitere Renditefenster entstehen dort, wo ein Listing-Event den ersten öffentlichen Preis setzt.

Pepeto baut die Protokollebene, auf der die breitesten Renditen vor dem Listing entstehen

Ethereum liefert die Infrastruktur für die gesamte Branche, und genau auf dieser Ebene operiert Pepeto als eigenständiges Protokoll. Trader, die Kapital zwischen verschiedenen Chains bewegen, brauchen schnelle Transfers ohne Gebühren. Die Bridge des Projekts verknüpft sechs Netzwerke miteinander und schließt Transfers in wenigen Minuten ab, ohne Brückenkosten zu erheben. Die Ethereum Prognose zeigt, dass bei großen Coins Milliarden für Kursbewegungen nötig sind, doch in der Presale-Phase reichen deutlich kleinere Summen für spürbare Hebel.

Der integrierte DEX von Pepeto, PepetoSwap, ermöglicht den Tausch von Token ohne Handelsgebühren und macht damit die Kosten überflüssig, die bei vielen Plattformen die Rendite schmälern. Bridge und Exchange sind vollständig fertiggestellt und auf das Volumen vorbereitet, das der erwartete Listing-Tag auslösen dürfte. Nutzer, die kostenfreie Handels- und Transfer-Wege entdecken, kehren täglich zurück und sichern organisches Wachstum. Die Ethereum Prognose deutet auf langsame Erholung bei ETH, doch der Presale eröffnet den Zugang zu einem frühen Einstiegspunkt mit Listing-Hebel.

Der Gründer des Projekts zählt zu den Mitgründern des originalen Pepe-Coins und führte damals einen reinen Meme-Token ohne jede technische Grundlage zu einer Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar. Die Versorgung beträgt 420 Billionen Token, und im laufenden Presale sind mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen. SolidProof hat jeden einzelnen Smart Contract einer unabhängigen Sicherheitsanalyse unterzogen und die Integrität des Codes dokumentiert, bevor der Presale begann. Die Ethereum Prognose wartet auf den nächsten Katalysator, doch der Presale bietet geprüfte Sicherheit schon jetzt.

Sobald das erwartete Listing stattfindet, treten neue Käufer zum Marktpreis ein, der höher liegt als die aktuelle Presale-Bewertung. Der Zugang über die offizielle Pepeto-Website endet mit dem Start des öffentlichen Handels. Das Listing trennt die frühen Wallets von allen, die zu spät eingestiegen sind. Unabhängig von der Ethereum Prognose bleibt dieser Unterschied in jedem Kryptozyklus der Faktor, der die Rendite bestimmt.

[YOUTUBE_EMBED_URL]

Fazit

Die Ethereum Prognose für Juli 2026 zeigt eine langsame Erholung, die vom institutionellen Kaufdruck und dem starken Robinhood-Chain-Start getragen wird. BitMines Kontrolle über 4,8 Prozent des Angebots und die Aufnahme in den Russell 1000 signalisieren langfristiges Vertrauen großer Investoren. Für kurzfristige Gewinne muss ETH den 50-Tage-EMA bei 1.801 Dollar überwinden. Die drei aufeinanderfolgenden Verlustquartale mahnen zur Vorsicht, doch die Ethereum Prognose profitiert von institutionellen Zuflüssen, die gegen einen tiefen Rücksetzer sprechen. Die Ethereum Prognose bleibt abwartend, bis der Kurs den nächsten Widerstand nachhaltig überwindet und das Handelsvolumen die Erholung bestätigt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Ethereum Prognose für Juli 2026?

ETH notiert bei rund 1.775 Dollar mit Support bei 1.700 Dollar und Widerstand bei 1.801 Dollar am 50-Tage-EMA. BitMine hält 4,8 Prozent des gesamten ETH-Angebots, und Analysten sehen eine 57-Prozent-Chance auf 1.900 Dollar im Juli.

Was ist Pepeto und warum sammelt das Projekt Kapital?

Pepeto ist ein Cross-Chain-Protokoll mit einer gebührenfreien Bridge und der Exchange PepetoSwap. SolidProof hat die gesamte Codebasis einer unabhängigen Sicherheitsanalyse unterzogen und verifiziert. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und läuft auf pepetocoin.com (https://pepetocoin.com).