Da die Automatisierung der Infrastruktur sich zu einer Unterstützung der KI und des Plattform-Engineering entwickelt, zeichnet Gartner das Stonebranch Universal Automation Center als repräsentatives IA&O-Tool aus.

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen für Service-Orchestrierung und -Automatisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im "Gartner Market Guide for Infrastructure Automation and Orchestration (IA&O) Tools 2026"* als repräsentativer Anbieter ausgezeichnet wurde.

"Stonebranch fühlt sich geehrt, im Gartner-Marktleitfaden 2026 für IA&O-Tools erwähnt zu werden", sagte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "KI, Plattform-Engineering und hybride Infrastruktur verändern die Arbeitsweise von Unternehmen. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden mit einer einheitlichen Plattform für intelligente Orchestrierung bei diesem Wandel zu unterstützen."

Der Marktleitfaden 2026 spiegelt die Entwicklung auf dem IA&O-Markt wider und hebt die Infrastruktur-Orchestrierung als grundlegende Voraussetzung für das Plattform-Engineering, die KI-Infrastruktur und den modernen hybriden IT-Betrieb hervor. Gartner stellt fest, dass Unternehmen zunehmend Plattformen einsetzen, die Low-Code-Schnittstellen bieten, KI-Funktionen und KI-Agenten zur beschleunigten Bereitstellung von Automatisierung und Verbesserung der operativen Effizienz.

Laut Gartner "erfordern die gestiegenen Anforderungen an die Bereitstellung und Verwaltung von Infrastruktur den Ausbau von Automatisierung und Orchestrierung der Infrastruktur Die Leiter der Bereiche I&O müssen ihre Investitionen umschichten, um die Bereitstellung der Infrastruktur zu optimieren, KI-Initiativen zu unterstützen, Risiken zu mindern, Kosten zu optimieren und Autonomie zu ermöglichen."

Das Stonebranch Universal Automation Center (UAC) ermöglicht es Unternehmen, Workloads, Infrastruktur, Anwendungen und Daten in hybriden IT-Umgebungen von einer einzigen Plattform aus zu orchestrieren. Durch die Kombination von intelligenter Orchestrierung mit Governance auf Unternehmensniveau hilft das UAC Unternehmen, die Bereitstellung von Infrastruktur zu beschleunigen, KI-Initiativen zu unterstützen und den Betrieb in immer komplexer werdenden Technologie-Ökosystemen zu vereinfachen.

*"Gartner, Market Guide for Infrastructure Automation and Orchestration Tools", Chris Saunderson, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, 8. Juli 2026.

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Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt Lösungen für die IT-Orchestrierung und -Automatisierung, die Unternehmens-IT-Umgebungen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben hin zu einer ausgefeilten Automatisierung von Geschäftsdienstleistungen in Echtzeit transformieren. Unabhängig vom Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mithilfe des Stonebranch Universal Automation Center können Unternehmen Workloads und Daten über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg nahtlos orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen betreut einige der weltweit größten Institutionen aus den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reise, Transport, Energie und Technologie.

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