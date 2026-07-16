Ethereum Prognose dreht nach 84 Millionen Dollar ETF-Zuflüssen in einer Woche

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ETH durchbrach die 1.800-Dollar-Marke und erholte sich um 20 Prozent von seinem Jahrestief, angetrieben von einer plötzlichen Wende bei den Spot-ETF-Zuflüssen. In der Woche bis zum 11. Juli flossen 84,42 Millionen Dollar netto in Ethereum-ETFs, die erste positive Woche nach acht aufeinanderfolgenden Wochen mit Abflüssen. Die Ethereum Prognose steht damit an einem entscheidenden Punkt zwischen Erholung und anhaltendem Widerstand bei 1.800 Dollar. BlackRock dominiert die Zuflüsse, während institutionelle Treasury-Firmen weiter akkumulieren. Kann die institutionelle Welle den Kurs über der kritischen Marke halten?

Was die Ethereum Prognose im Juli 2026 bewegt

Spot-Ethereum-ETFs zogen in der Woche bis zum 11. Juli 84,42 Millionen Dollar an Nettomitteln ein. Laut Phemex war dies die erste positive Woche nach acht aufeinanderfolgenden Wochen mit Abflüssen und das höchste Wochenergebnis seit Ende April. BlackRocks ETHA-Fonds übernahm den Großteil der Zuflüsse und festigte seine Position als dominanter Akteur im ETH-ETF-Markt. Der im März gestartete BlackRock-ETF ETHB ergänzt das Angebot um eine weitere regulierte Möglichkeit für institutionelle Ethereum-Investments. Diese Kombination macht die Ethereum Prognose für institutionelle Anleger deutlich attraktiver als reine kurzfristige Preisspekulationen.

Die tokenisierte Finanzwelt wächst parallel. Laut CoinMarketCap überstieg BlackRocks BUIDL-Fonds 900 Millionen Dollar auf Avalanche, wobei das verwaltete Vermögen über alle Chains hinweg bei rund 2,87 Milliarden Dollar liegt. Ethereum bleibt dabei die primäre Abwicklungsschicht für institutionelle On-Chain-Finanzprodukte. Die Treasury-Firma BitMine kaufte in der vergangenen Woche weitere 27.801 ETH und erhöhte ihren Gesamtbestand auf 5,77 Millionen ETH im Wert von rund 10,25 Milliarden Dollar. ETH-Reserven auf Börsen fielen auf ein Rekordtief von 14,5 Millionen Tokens, ein Zeichen dafür, dass weniger Halter bereit sind zu verkaufen.

Vitalik Buterin schlug gleichzeitig eine radikal schlankere Architektur für Ethereum vor, die tägliche ZK-Proofs einsetzt und den Zustand der Blockchain deutlich komprimiert. Die Glamsterdam-Hard-Fork, die später 2026 erwartet wird, soll parallele Ausführung und weitere Skalierung ermöglichen. ETH handelt aktuell bei 1.774 Dollar und testet den Widerstand am 50-Tage-EMA bei 1.801 Dollar. Die Ethereum Prognose profitiert von der institutionellen Basis, doch die große Marktkapitalisierung von über 213 Milliarden Dollar begrenzt das Vervielfachungspotenzial für Neueinsteiger.

Pepeto liefert einen arbeitenden Exchange während große Coins auf Widerstand treffen

Während die Ethereum Prognose auf institutionelle Zuflüsse und Upgrade-Zyklen angewiesen ist, eröffnet ein Presale-Projekt eine völlig andere Einstiegsmöglichkeit. Ein großer Coin wie ETH bietet langfristiges Wachstum, doch der aktuelle Kurs liegt bereits im vierstelligen Bereich und die Marktkapitalisierung begrenzt die mögliche Vervielfachung. Pepeto setzt an genau dieser Lücke an, weil der Presale-Einstieg einen Preis bietet, den kein gelisteter Token im aktuellen Marktumfeld erreichen kann, und die Differenz zum erwarteten Listing-Kurs den Ertrag definiert.

PepetoSwap bildet den zentralen Exchange des Projekts und verbindet Tokens aus verschiedenen Chains an einem einzigen Handelsplatz. Die Bridge daneben bewegt Vermögenswerte über Blockchains hinweg in ein einziges Portfolio, das Halter direkt über die offizielle Pepeto-Website verwalten. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins leitet das Team und hat Exchange und Bridge fertiggestellt, bevor ein einziger Token verkauft wurde. Die meisten Presales versprechen Produkte nach dem Launch, doch hier existiert die Infrastruktur bereits und jeder Nutzer kann die Werkzeuge auf der offiziellen Website testen, bevor er eine Kaufentscheidung trifft.

Ein vollständiges Audit durch SolidProof gibt jedem Käufer die Möglichkeit, die Sicherheit des Codes eigenständig zu überprüfen, bevor Kapital fließt. Das Projekt hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und mit jeder neuen Phase wächst die Geschwindigkeit der Einzahlungen. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Tokens wurde von Grund auf für hohes Handelsvolumen konzipiert, und der erwartete Börsenstart dürfte den Moment markieren, in dem die frühen Käufer die Ergebnisse ihrer Entscheidung zum ersten Mal sehen. Die Ethereum Prognose zeigt Erholung, doch der Presale-Einstieg bietet eine Rechnung, die große Coins mit ihrem aktuellen Kurs nicht aufstellen können.

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Fazit

Die Ethereum Prognose stützt sich auf die ETF-Zufluss-Wende, wachsende institutionelle Bestände und eine schrumpfende Börsenreserve. Pepeto bietet in der gleichen Marktphase einen fertigen Exchange und eine Bridge bei Einstiegspreisen, die der erwartete Börsenstart in potenzielle Erträge verwandeln könnte. Die Ethereum Prognose zielt auf Erholung in Richtung 2.000 Dollar über Monate, doch ein Presale kann die Art von Bewegung erzeugen, die nur ein Listing liefert. Das Einstiegsfenster verengt sich mit jeder gefüllten Phase, und der Moment, in dem der öffentliche Kurs den Presale-Preis ablöst, ist der Moment, in dem das Fenster endgültig schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bewegt die Ethereum Prognose im Juli 2026?

ETF-Zuflüsse von 84,42 Millionen Dollar beendeten die acht Wochen lange Abflussserie. ETH handelt bei 1.774 Dollar mit Widerstand am 50-Tage-EMA bei 1.801 Dollar. BlackRocks BUIDL-Fonds und BitMines Akkumulierung stützen die institutionelle Basis.

Was bietet Pepeto im Vergleich zur Ethereum Prognose?

Pepeto liefert einen arbeitenden Exchange und eine Cross-Chain-Bridge bei Presale-Einstiegspreisen, geprüft durch ein unabhängiges SolidProof-Audit, das den gesamten Code vor dem Verkaufsstart als sicher bestätigt hat. Alle Details finden sich auf der offiziellen Website (pepetocoin.com).