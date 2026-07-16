Shiba Inu Prognose im Juli 2026 zwischen Rekord-Burn und fallenden Kursen

Anzeige / Werbung

Die Shiba Inu Prognose steht im Juli 2026 unter dem Eindruck eines historischen Token-Burns, der den Kurs trotzdem nicht bewegen konnte. Am 8. Juli verbrannte eine mit Robinhood verknüpfte Wallet mehr als 109 Millionen SHIB in einer einzigen Transaktion, dem größten Einzelburn seit sechs Monaten. Der Kurs fiel am selben Tag um fünf Prozent und notiert aktuell bei rund 0,0000041 Dollar. Bei 585 Billionen Token im Umlauf bleibt die Frage offen, ob Burns in dieser Größenordnung jemals einen spürbaren Effekt auf das Angebot haben können.

Shiba Inu Prognose nach dem größten Burn seit sechs Monaten

Die SHIB-Community verbrannte am 8. Juli insgesamt 117 Millionen Token und erreichte damit den höchsten Tageswert seit einem halben Jahr laut CoinTribune. Robinhood führte die Aktion mit einer einzigen Transaktion über 109 Millionen Token an, und mehrere kleinere Wallets ergänzten den Rest im Laufe des Tages. Die 24-Stunden-Burn-Rate stieg laut CryptoRank um 3.096 Prozent, die Wochenrate um 680 Prozent. Dennoch verlor SHIB am selben Tag fünf Prozent seines Wertes und über den Monat gesehen neun Prozent.

Der Kurs liegt bei rund 0,0000041 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 2,44 Milliarden Dollar, und die aktuelle Shiba Inu Prognose der großen Plattformen sieht wenig Spielraum nach oben. Im Umlauf befinden sich weiterhin 585 Billionen Token, und selbst das Tempo vom 8. Juli über ein ganzes Jahr aufrechtzuerhalten würde nur einen Bruchteil dieser Menge beseitigen. Parallel dazu brachen die täglichen Transaktionen auf Shibarium innerhalb weniger Tage um 75 Prozent ein und fielen von 5.170 auf 1.280 Transaktionen pro Tag. Dieser Rückgang der Netzwerkaktivität untergräbt das Narrativ einer wachsenden Nutzerbasis, die den Token langfristig stützen sollte.

Auf dem Tageschart bewegt sich SHIB seit Mai in einem absteigenden Dreieck mit zunehmend engen Bollinger-Bändern. Sämtliche exponentiellen gleitenden Durchschnitte liegen über dem aktuellen Kurs und bestätigen die bärische Struktur. Die Shiba Inu Prognose zeigt für das Jahresende eine Spanne zwischen 0,0000043 und 0,0000065 Dollar. Wale verlagern derweil mehr als eine Billion SHIB auf Börsen, und die Dominanz der Meme-Coins ist auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren gesunken. Wenn die Angebotsreduzierung statistisch unsichtbar bleibt, suchen Investoren nach Infrastruktur, die Renditeberechnungen von einem anderen Ausgangspunkt aus ermöglicht.

Pepeto liefert gebührenfreien Handel mit einer Cross-Chain-Bridge

Marktbedingungen, die große Token in Seitwärtsbewegungen festhalten, lassen einen gesperrten Presale-Preis besonders hervorstechen. Die Shiba Inu Prognose verdeutlicht, wie schwer es für Token mit hunderten Billionen im Umlauf ist, signifikante Kursgewinne zu erzielen. Pepeto ist ein gebührenfreier Trading-Hub, der von einem ehemaligen Binance-Experten entwickelt wurde und Meme-Token-Swaps im Börsenmaßstab abwickeln kann, ohne die Gebühren zu erheben, die kleine Positionen schrumpfen lassen.

Die Cross-Chain-Bridge verbindet Pepeto mit mehreren Blockchain-Netzwerken, sodass Liquidität frei zwischen verschiedenen Chains fließen kann, anstatt auf einer einzigen Blockchain eingesperrt zu bleiben. Für Trader, die zwischen verschiedenen Netzwerken arbeiten, beseitigt die Bridge die technischen Hürden, die normalerweise mehrere Wallets oder externe Wrapping-Dienste erfordern. PepetoSwap wickelt Token-Tauschgeschäfte ohne jede Gebühr ab und durchsucht dabei mehrere Liquiditätspfade, um den engsten verfügbaren Preis zu liefern. Dadurch behalten Halter jeden Dollar ihrer Gewinne, anstatt einen Teil an Plattformgebühren abzugeben.

SolidProof hat den gesamten Smart Contract und die Plattformarchitektur vor dem Start des Presales in einem vollständigen Audit geprüft und verifiziert, was eine unabhängige Sicherheitsschicht für alle Teilnehmer schafft. Wallets haben bislang mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale eingezahlt und dabei das gleiche frühe Akkumulationsmuster verfolgt, dem größere Investoren vor Listings typischerweise folgen.

Die Gesamtversorgung von 420 Billionen Token spiegelt die Struktur wider, mit der der originale PEPE einst eine Marktkapitalisierung jenseits der 11-Milliarden-Dollar-Marke erreichte. Der eingebaute Risk Scorer überprüft jeden Token-Vertrag auf Abruf und kennzeichnet Honeypots oder versteckte Eigentümerfallen, die manuelle Recherche oft übersieht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Einstieg bei 0,000000188 Dollar, einen Preis, der nur existiert, solange der Presale offen bleibt, und der in dem Moment verschwindet, in dem das erwartete Binance-Listing einen neuen Boden setzt.

[YOUTUBE_EMBED_URL]

Fazit

Die Shiba Inu Prognose verspricht eine Erholung, die Halter immer noch weit unter den Niveaus belässt, bei denen frühe SHIB-Käufer ihr Leben veränderndes Geld verdient haben. Diese Rechnung zeigt, warum der richtige Einstiegszeitpunkt mehr zählen kann als die richtige Richtungseinschätzung. Der Pepeto-Presale könnte ein ähnlich enges Zeitfenster bieten, in dem die Wallets, die vor dem erwarteten Binance-Listing handeln, möglicherweise die Renditen einfahren, für die spätere Käufer deutlich mehr bezahlen müssten. Wer handelt, solange der Presale offen steht, könnte sich in einer Position wiederfinden, die andere im Nachhinein gerne gehabt hätten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Shiba Inu Prognose für Ende 2026?

Die Shiba Inu Prognose der großen Analyseplattformen zeigt eine Spanne zwischen 0,0000043 und 0,0000065 Dollar für das Jahresende, wobei ein Ausbruch über 0,000009 Dollar an einen starken Bitcoin-Anstieg und eine Rückkehr der allgemeinen Risikobereitschaft geknüpft ist.

Was macht Pepeto als Presale-Projekt besonders?

Pepeto kombiniert eine Cross-Chain-Bridge, gebührenfreien Handel über PepetoSwap und einen integrierten Risk Scorer in einem Trading-Hub, der von einem ehemaligen Binance-Experten entwickelt wurde und ein erwartetes Binance-Listing anstrebt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Projektseite (pepetocoin.com).