XRP Kurs unter Druck trotz historischem Ripple-Trikotsponsorat bei Kansas

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Der XRP Kurs ist in der zweiten Juliwoche unter alle wichtigen gleitenden Durchschnitte gefallen, obwohl Ripple gerade Geschichte geschrieben hat. Das Unternehmen sicherte sich das erste Krypto-Trikotsponsorat im US-College-Sport und bringt sein Logo ab August auf die Trikots der Kansas Jayhawks. Goldman Sachs verdoppelte seine XRP-ETF-Position auf 153,8 Millionen Dollar, und Ripple erhielt die volle MiCA-Lizenz für ganz Europa. Trotzdem steht der XRP Kurs bei rund 1,07 Dollar und liegt 70 Prozent unter dem Allzeithoch. Warum reagiert der XRP Kurs nicht auf diese Fülle positiver Nachrichten?

XRP Kurs verliert trotz Sponsoring-Meilenstein und Goldman-Sachs-Einstieg an Boden

Der größte Meilenstein der Woche kam am 8. Juli, als Kansas Athletics den Sponsoringvertrag mit Ripple bekannt gab. Das XRP-Logo wird als Patch auf allen Trikots der Kansas Jayhawks erscheinen, was Ripple zum ersten Krypto-Unternehmen auf einer Division-I-Uniform macht, wie wallstreet-online berichtete. Die NCAA hatte erst im Januar 2026 beschlossen, dass Teams ab dem 1. August kommerzielle Logos auf Uniformen tragen dürfen. College Football erreicht bei nationalen Übertragungen regelmäßig ein Millionenpublikum, und das March-Madness-Turnier 2026 kam auf durchschnittlich 10,9 Millionen Zuschauer. Der XRP Kurs reagierte mit einem Anstieg über 1,10 Dollar, gab die Gewinne aber schnell wieder ab.

Parallel dazu erhielt Ripple am 6. Juli die volle CASP-Lizenz von Luxemburgs Finanzaufsicht CSSF und darf nun regulierte Krypto-Dienstleistungen in allen 30 Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums anbieten. Goldman Sachs hält mittlerweile 153,8 Millionen Dollar in vier Spot-XRP-ETFs und verdoppelte damit seine gesamte Krypto-Exposition auf 235 Millionen Dollar. Die kumulierten ETF-Zuflüsse erreichten 1,479 Milliarden Dollar bei einem verwalteten Nettovermögen von 983 Millionen Dollar, wie krypto-magazin meldete. Standard Chartered kürzte das Jahresziel für den XRP Kurs von 8 auf 2,80 Dollar.

Trotz dieser Entwicklungen fiel der XRP Kurs am 10. Juli unter den gleitenden Durchschnitt über 50, 100 und 200 Tage, was einen technisch bestätigten Abwärtstrend signalisiert. Am 8. Juli zogen Investoren netto 7,29 Millionen Dollar aus XRP-ETFs ab, der größte Tagesabfluss seit März 2026. Der XRP Kurs handelt bei rund 1,07 Dollar und liegt damit 70 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,65 Dollar vom Juli 2025. Bei 68 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bewegt selbst eine Welle aus Sponsoring und institutionellem Kapital den XRP Kurs nur im einstelligen Prozentbereich.

Pepeto liefert eine gebührenfreie Cross-Chain-Bridge vor dem ersten Listing

Während der XRP Kurs trotz starker Fundamentaldaten seitwärts handelt, baut Pepeto die Infrastruktur, die Käufer vor und nach einem Listing benötigen. Die Stagnation beim XRP Kurs zeigt, dass Markenreichweite allein keine Rendite garantiert. Ob Halter Token zwischen Blockchains bewegen oder die Vertragssicherheit eines neuen Projekts prüfen möchten, Produkte, die jede Transaktion absichern, fehlen bei den meisten Presales. Pepeto wurde von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins ins Leben gerufen und bietet eine gebührenfreie Cross-Chain-Bridge, die Token ohne Transfergebühren zwischen Netzwerken bewegt und damit eine der teuersten Barrieren im Kryptohandel beseitigt.

PepetoSwap arbeitet als gebührenfreier Handelsplatz und beseitigt die Transaktionskosten, die auf anderen Plattformen bei jedem Tausch anfallen. Der Risk Scorer analysiert jeden Token auf Schwachstellen im Smart Contract, bevor Käufer Kapital einsetzen. Vor dem öffentlichen Start hat SolidProof den gesamten Smart Contract in einer unabhängigen Prüfung analysiert und als sicher eingestuft, was Käufern eine verifizierte Grundlage für ihren Einstieg bietet. Zum Vergleich stieg der ursprüngliche PEPE-Token auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar, obwohl hinter dem Projekt kein einziges fertiges Produkt stand.

Das bisher eingesammelte Kapital von mehr als 10 Millionen Dollar stammt aus Tausenden Wallets in einer Marktphase, in der extreme Angst dominiert. Diese Zuflüsse in einer solchen Phase sprechen für echte Überzeugung hinter dem Projekt. Insgesamt gibt es 420 Billionen Token, die sich auf Presale-Teilnehmer, operative Zwecke und Rücklagen verteilen, wobei jeder Anteil on-chain dokumentiert und jederzeit einsehbar ist. Das bevorstehende Börsen-Listing könnte den Presale-Einstieg in frei handelbaren Wert verwandeln, da der Preis seit dem ersten Tag unverändert geblieben ist und das Fenster nur so lange offensteht, wie der Presale läuft.

Wer den XRP Kurs verfolgt und nach Vervielfachern vor einem Listing sucht, findet die aktuellen Zahlen auf der offiziellen Pepeto-Website. Die Grenzen des XRP Kurs bei 68 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung machen den Presale-Einstieg besonders relevant.

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Fazit

Der XRP Kurs zeigt eine klare Diskrepanz zwischen starken Fundamentaldaten und schwacher Preisentwicklung. Selbst eine Erholung auf 3,50 Dollar wäre bei 68 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nur eine Verdreifachung über Monate. Pepeto bietet im Presale eine andere Rechnung, bei der das bevorstehende Listing den Einstiegspreis in eine neue Größenordnung verschieben kann. Das Kapital von mehr als 10 Millionen Dollar, das während einer Angstphase in den Presale geflossen ist, beruht auf echten Entscheidungen realer Wallets. Wer beim XRP Kurs auf moderate Gewinne wartet, verpasst möglicherweise den Einstieg, der sich rückblickend als die entscheidende Position dieses Zyklus herausstellen könnte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum bleibt der XRP Kurs trotz positiver Nachrichten schwach?

Der XRP Kurs leidet unter einer Kombination aus Makro-Gegenwind, technischer Schwäche und der offenen CLARITY-Act-Abstimmung im Senat. Die Marktkapitalisierung von 68 Milliarden Dollar begrenzt das Aufholpotenzial bei einzelnen Nachrichtenimpulsen.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Presale-Projekten?

Pepeto liefert eine gebührenfreie Cross-Chain-Bridge, einen Handelsplatz und einen Risk Scorer, die alle vor dem Listing funktionsfähig sind und durch ein SolidProof-Audit abgesichert wurden. Alle Details und Live-Daten sind auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar (pepetocoin.com).