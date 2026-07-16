Die Almonty-Aktie hat am gestrigen Handelstag über -11% an Wert verloren und damit ihre jüngste Korrektur ausgeweitet. Nach der starken Rallye der vergangenen Monate rückt nun die Frage in den Fokus, ob es sich lediglich um eine gesunde Verschnaufpause innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends handelt oder ob der Verkaufsdruck weiter zunimmt. Entscheidend wird sein, ob wichtige Unterstützungen verteidigt werden, bevor die Aktie einen neuen Anlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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