XRP Prognose im Juli 2026 zwischen Kurszielkürzung und Milliarden-Zuflüssen

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XRP hat seit dem Zyklushoch bei 3,65 Dollar rund 70 Prozent verloren und handelt am 14. Juli 2026 bei nur noch 1,10 Dollar. Standard Chartered senkte das Jahresendziel gerade um 65 Prozent auf 2,80 Dollar und löste damit die härteste Analystenkorrektur des laufenden Jahres aus. Gleichzeitig fließen seit acht Wochen ununterbrochen frische Milliarden in Spot-XRP-ETFs, und die kumulierten Zuflüsse haben 1,47 Milliarden Dollar erreicht. Der CLARITY Act steckt im Senat fest, ohne klare Mehrheit. Wird die XRP Prognose den Widerspruch zwischen institutionellem Vertrauen und technischer Schwäche auflösen?

XRP Prognose zwischen ETF-Rekordkapital und dem härtesten Analysten-Downgrade des Jahres

XRP notiert am 14. Juli 2026 bei rund 1,10 Dollar und bewegt sich in einer engen 24-Stunden-Spanne zwischen 1,09 und 1,12 Dollar laut wallstreet-online. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 68,8 Milliarden Dollar, und der Token hält damit den sechsten Platz unter allen Kryptowährungen. Standard Chartered senkte das Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 Dollar, ein Schnitt um 65 Prozent, der die gesamte XRP Prognose in ein neues Licht rückt. Selbst dieses reduzierte Ziel erfordert eine Erholung von 155 Prozent vom aktuellen Niveau und verdeutlicht, wie weit der Weg nach oben bleibt.

Die institutionelle Seite erzählt eine andere Geschichte und verändert die Grundlage der XRP Prognose spürbar. Spot-XRP-ETFs haben seit November 2025 kumulierte Nettozuflüsse von 1,47 Milliarden Dollar angezogen, mit acht positiven Wochen in Folge. Goldman Sachs meldete eine Position von 153,8 Millionen Dollar verteilt über vier XRP-ETFs, und der Bitwise-Fonds führte an einem einzigen Tag mit 11,18 Millionen Dollar ohne einen einzigen Abflusstag in der gesamten Woche. Bitcoin-ETFs verloren allein im Juni rund 4,5 Milliarden Dollar, während XRP-Produkte weiterhin Kapital anzogen. Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 1,20 Dollar, und Polymarket-Händler geben dem Token eine 70-prozentige Chance auf einen Monatsschluss über dieser Marke.

Der CLARITY Act braucht 60 Stimmen im Senat und steckt an drei offenen Streitpunkten fest. Der Senat kehrte am 13. Juli aus der Sommerpause zurück, doch Trumps Krypto-Einkünfte, DeFi-Regeln und Stablecoin-Erträge blockieren die Einigung. Galaxy Research senkte die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung auf rund 50 Prozent. Die XRP Prognose zeigt damit einen Token, der zwischen institutionellem Kaufdruck und einem gekürzten Kursziel gefangen bleibt. Bei einer Marktkapitalisierung von 68 Milliarden Dollar fehlt der mathematische Raum für die Vervielfacher, die kleinere Einstiege in frühen Projektphasen bieten können.

Pepeto bietet den Hebel, den die XRP Prognose bei 68 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht liefern kann

Institutionelles Kapital stützt den Boden unter XRP, doch es liefert keine Vervielfachung bei einem Token, der bereits 68 Milliarden Dollar schwer ist. Der Presale von Pepeto zieht genau in dieser Marktphase frisches Kapital an, weil er einen Einstiegspunkt bietet, der sich grundlegend von der XRP Prognose und ihrem begrenzten Aufholpotenzial unterscheidet.

Die Cross-Chain Bridge von Pepeto verbindet Tokens über verschiedene Netzwerke hinweg und erlaubt es, Positionen ohne den üblichen Verkaufs-und-Neukauf-Schritt zu bewegen, der bei jeder anderen Chain Zeit und Gebühren kostet. PepetoSwap arbeitet parallel dazu mit null Gebühren auf jeden einzelnen Swap und hält damit die volle Rendite innerhalb der Position, statt einen Anteil an die Plattform abzuführen. Beide Werkzeuge laufen bereits im Live-Betrieb und wurden nicht erst auf eine Roadmap nach dem Listing verschoben. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat dieses Protokoll mit einer festen Gesamtmenge von 420 Billionen Tokens entwickelt, die dauerhaft gedeckelt bleibt.

Das gesamte Protokoll wurde vor dem Start des Presales durch SolidProof geprüft und verifiziert, was Käufern eine unabhängige Bestätigung der Vertragssicherheit gibt. Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während der breitere Kryptomarkt extreme Angst verzeichnet. Bei einem Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar pro Token liegt ein Multiplikator im Raum, den ein Asset mit einer Bewertung von 68 Milliarden Dollar mathematisch nicht erreichen kann.

Die offizielle Pepeto-Website zeigt ein erwartetes Binance-Listing, und der Presale-Preis hat sich bisher nicht bewegt. Ein Team mit einem funktionierenden Protokoll, einer live geschalteten Bridge und einer vollständig auditierten Codebasis trennt diesen Presale von Projekten, die nach dem Launch verblassen. Die Wallets, die jetzt einsteigen, sichern sich den Einstieg, der nach dem Börsenstart voraussichtlich nicht mehr verfügbar sein wird.

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Fazit

Die XRP Prognose hat gezeigt, dass acht Wochen ETF-Zuflüsse und institutionelles Interesse den Boden stützen, ohne den Vervielfacher zu liefern, der ein Portfolio verändert. Der Weg von 1,10 Dollar auf das reduzierte Ziel von 2,80 Dollar braucht eine Senatsabstimmung, stabilere Makrodaten und Monate an Marktbewegung. Pepeto kann genau in dieser Wartezeit den Hebel bieten, den ein 68-Milliarden-Dollar-Token nicht mehr erreicht. Wer früh bei vergleichbaren Presales eingestiegen ist, hat Renditen erzielt, die später nicht mehr zugänglich waren, und das aktuelle Fenster bei Pepeto dürfte sich mit dem erwarteten Listing schließen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für die zweite Jahreshälfte 2026?

Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 1,20 Dollar, während Standard Chartered das Jahresendziel auf 2,80 Dollar gesenkt hat. Die Erholung hängt maßgeblich vom CLARITY Act und der breiteren Marktstimmung ab.

Was ist Pepeto und wie viel hat der Presale eingesammelt?

Pepeto ist ein Protokoll mit einer Cross-Chain Bridge und einer gebührenfreien Exchange, dessen Code von SolidProof auditiert wurde. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und die offizielle Website ist unter pepetocoin.com (pepetocoin.com) erreichbar.