DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Juli

=== *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report GJ 2025 *** 03:00 KR/The Bank of Korea, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 2Q *** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/BIP Monat Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,7% gg Vq/+1,1% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz Mai 08:00 DE/Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart) 2025 10:00 DE/Südzucker AG, HV *** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Halbjahrespressekonferenz *** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 2Q 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 218.000 zuvor: 215.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: 9,8 zuvor: 10,3 *** 16:00 US/Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 18:30 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Rede in Houston *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q - DE/Bundeskanzler Merz, Treffen mit französischem Präsidenten Macron ===

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July 15, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)

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