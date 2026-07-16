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Dow Jones News
16.07.2026 06:33 Uhr
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(1)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Juli

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Juli 

=== 
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report GJ 2025 
*** 03:00 KR/The Bank of Korea, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 2Q 
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q 
  07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 GB/BIP Monat Mai 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm 
     zuvor:   -0,1% gg Vm 
     Drei-Monats-Rate 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:   +0,7% gg Vq/+1,1% gg Vj 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Mai 
  08:00 DE/Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart) 2025 
  10:00 DE/Südzucker AG, HV 
*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 
     Halbjahrespressekonferenz 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai 
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q 
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 2Q 
  13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:  +0,9% gg Vm 
     Einzelhandelsumsatz ex Kfz 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:  +0,8% gg Vm 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 218.000 
     zuvor:  215.000 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli 
     PROGNOSE: 9,8 
     zuvor:  10,3 
*** 16:00 US/Lagerbestände Mai 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  +0,5% gg Vm 
  18:30 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Rede in Houston 
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q 
  22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q 
 
    - DE/Bundeskanzler Merz, Treffen mit französischem Präsidenten Macron 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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