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zukunftsbilanzen.de
16.07.2026 06:46 Uhr
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Tech-KI-Schulden-Rating-Schock bei Oracle, Renk sucht verzweifelt den Boden und Volatus Aerospace möglicherweise vor dem charttechnischen Ausbruch!

Oracle wirft Milliarden in den KI-Rausch und riskiert damit seine Bonität. Das Resultat: Anleger fliehen scharenweise, der Kurs fällt wie ein Stein. Gleichzeitig kollabiert Renks Kurs mittlerweile schon um über 50 Prozent vom Hoch gerechnet. Die deutsche Rüstungshoffnung sucht verzweifelt, wie auch Rheinmetall und Hensoldt nach Halt. Hier ist Sippenhaft das Schlagwort! Während die großen Namen die Schlagzeilen dominieren hat das kanadische Luftfahrtunternehmen Volatus Aerospace nach turbulenten Zeiten möglicherweise seine charttechnischen Hausaufgaben endgültig erledigt, denn eine offene Kurslücke wurde geschlossen. Das könnte ein Signal bzw. ein Startschuss sein?! Wir analysieren diese drei unterschiedlichen Unternehmen und zeigen auf, wo Investoren noch interessante Chancen und Möglichkeiten finden.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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