DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KFW - Die Förderbank KfW will den deutschen Mittelstand und privates Wagniskapital stärker zusammenbringen. Das sagte KfW-Chef Stefan Wintels im Interview mit dem Handelsblatt. Andere Länder hätten zwar einen Vorsprung beim Aufbau von Ökosystemen zur Finanzierung von Hightech-Firmen. Aber keines dieser Länder habe "den Mittelstand, den wir haben", sagte Wintels. "Diese Kombination kann die Deutschland-Formel für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit sein." Entsprechend werde sich die Förderstrategie des Instituts ändern. (Handelsblatt)

KLIMAZIELE - Deutschland stößt deutlich mehr CO2 aus als geplant. 2025 sanken die Emissionen im Vergleich zum Vorjahr um gerade einmal 0,1 Prozent. Das nationale Klimaziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent einzusparen, würde in dem Tempo verfehlt - genauso wie die Ziele, zu denen sich Deutschland als Mitglied der Europäischen Union (EU) verpflichtet hat. Nach aktueller Projektion des Umweltbundesamts überschreitet Deutschland seine CO2-Obergrenzen bis 2030 um 255 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Für die Bundesrepublik könnte das teuer werden. Laut Berechnungen des Handelsblatt Research Institute könnten sich die Klimakosten im drastischsten Fall auf bis zu 38 Milliarden Euro belaufen - je nachdem, wie sich der CO2-Preis in den nächsten Jahren entwickelt. (Handelsblatt)

BANKEN - Die EU-Kommission kommt kurz vor der offiziellen Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Berichts zur Wettbewerbsfähigkeit der Banken mit etwas forscheren Ansagen um die Ecke, die den Banken gefallen dürften. Das geht aus dem aktualisierten Entwurf des Berichts hervor, der der Börsen-Zeitung vorliegt. Auffälligstes Beispiel ist der Zankapfel EDIS, also der seit mehr als zehn Jahren insbesondere von Deutschland blockierte Vorschlag für eine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung. Die Neufassung enthält zudem den klaren Hinweis, die EU-Kommission sei bereit, auf die Forderung der Finanzindustrie einzugehen und die EU-Bankaufsichtsbehörde EBA mit dem Mandat auszustatten, neben der Finanzstabilität auch auf die Wettbewerbsfähigkeit der Institute zu achten. (Börsen-Zeitung)

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July 16, 2026 00:22 ET (04:22 GMT)

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