Trump lässt beim Säbelrasseln mit dem Iran nicht locker, Russland stoppt den Diesel-Export - und mitten in diesen Verwerfungen sitzt ein Energie- und Mineralölkonzern, bei dem gerade deshalb die Kasse klingelt. Die Gewinne explodieren, der Chart bricht nach oben aus. Zu Recht unser Turbo der Woche.Die Ölpreise ziehen wieder an, und ausgerechnet Russland - bislang die Nummer 2 unter den Diesel-Exporteuren - hat den Export gestoppt. Die Stunde der Produzenten in sicheren Regionen hat geschlagen.Genau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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