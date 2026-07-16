Nach den jüngsten Angriffen auf den Iran und Drohungen von Präsident Donald Trump rückt eine diplomatische Lösung des Konflikts erneut in weite Ferne. Am Mittwoch flog das US-Militär zwei Angriffswellen auf militärische Ziele im Iran. Nach Angaben des US-Regionalkommandos Centcom wurden Kommandozentren und Flugabwehrstellungen attackiert.Kurzusammenfassung• Das US-Militär hat seine Angriffe auf den Iran ausgeweitet und zugleich die Seeblockade gegen iranische Häfen wieder verschärft. Auch in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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