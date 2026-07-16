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Hypoport SE: Solide Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr



16.07.2026 / 07:10 CET/CEST

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Operative Kennzahlen H1/26 Hypoport SE: Solide Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr Europace Transaktionsvolumen für Immobilienfinanzierung auf dem Niveau des starken Vorjahres

Volumen der privaten Immobilienfinanzierung bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken in Q2 hoch trotz Marktrückgang

Dynamik der Kundengewinnung auf der wohnungswirtschaftlichen Verwaltungsplattform setzt sich mit rund +30% fort Berlin, 16. Juli 2026: Die operativen Kennzahlen zu den Geschäftsmodellen der Hypoport-Gruppe in der privaten Immobilienfinanzierung (Segment Real Estate & Mortgage Platforms) sowie in den Geschäftsmodellen des Segments Financing Platforms haben sich in H1/26 vor dem Hintergrund volatiler und in Q2 leicht nachlassender Märkte positiv entwickelt. Die nachhaltige Erholung im deutschen Wohnimmobilienmarkt wurde im ersten Halbjahr von volatiler Geopolitik beeinflusst. So zeigte sich im ersten Quartal eine starke Abschlussneigung von Verbrauchern nach dem Zinssprung in Folge des Iran-Krieges. Dieser Vorzieheffekt bewirkte eine Entschleunigung des Marktes in Q2. In diesem Umfeld bewegte sich das Transaktionsvolumen der Plattform Europace, verglichen mit einem starken Vorjahreszeitraum, der ähnliche Schwankungen aufwies, in H1/26 seitwärts. Hierbei bauten insbesondere die genossenschaftliche Plattform Genopace sowie die Plattform der Sparkassen Finmas ihre Anteile auf dem Gesamtmarktplatz aus, während das Vertriebsvolumen privater Banken weiter sank. Weiterhin werden in der privaten Immobilienfinanzierung überwiegend Käufe von Bestandsimmobilien finanziert. Der Neubau zeigt sich in den vergangenen Quartalen jedoch - von einem sehr niedrigen Niveau kommend - als der am stärksten wachsende Verwendungszweck. Energetische Sanierungen bleiben trotz politisch geforderter Wärmewende weiterhin deutlich unter dem notwendigen Niveau. In der Wohnungswirtschaft platzierte Dr. Klein Wowi Finanz trotz einer kraftlosen Gesamtmarktlage für den sozialen Mietwohnungsneubau und zur energetischen Sanierung ein leicht höheres Kreditvolumen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Dynamik des Zugewinns an verwalteten Wohneinheiten für die wohnwirtschaftliche Verwaltungsplattform Dr. Klein Wowi Digital bleibt mit rund 30% hoch. Der leichte Anstieg des Geschäftsvolumens der Unternehmensfinanzierung der REM Capital erfolgte vor einer margenschwächeren Förderkulisse. Der Anstieg des auf Europace vermittelten Volumens von Ratenkrediten basiert vorrangig auf zusätzlichen Partnern und deren Produktivitätssteigerungen in einem schwachen Gesamtmarkt, der durch restriktivere Kreditvergabe der Banken geprägt ist. Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender von Hypoport, ordnet die Kennzahlen ein: "Im ersten Quartal 2026 haben wir in Folge des Zinssprungs, welcher durch den Iran-Konflikt ausgelöst wurde, kurzfristig höhere Abschlussquoten gesehen. Dies hat, wie in 2025 bei der damaligen höheren Neuverschuldung durch die Bundesregierung in Q1/25, zu der erwartbaren Entschleunigung im Gesamtmarkt in Q2 geführt. Bei einer Betrachtung des gesamten Halbjahresvolumens liegen wir auf dem Niveau des starken H1/25. Wir haben daher auch im ersten Halbjahr 2026 weitere Marktanteile gewonnen." Slabke ergänzt: " Mit unseren digitalen Plattformen und zusätzlicher Hilfe von künstlicher Intelligenz werden wir weiter konsequent der Finanz- und Wohnungswirtschaft die enormen Effizienzgewinne verschaffen, welche sie benötigt, um die Interessen der Verbraucher in Deutschland adäquat bedienen zu können." Die detaillierte Entwicklung der Kennzahlen zu allen drei Segmenten finden Sie in der nachstehenden Tabelle. (Angaben in Mrd. €) Q2/26 Q2/25 Q2

Veränd. H1/26 H1/25 H1

Veränd. Segment Real Estate & Mortgage Platforms Transaktionsvolumen* Europace Immobilienfinanzierung 18,04 17,97 +0% 38,31 38,35 -0% davon Transaktionsvolumen Finmas Immobilienfinanzierung 3,13 2,81 +11% 6,61 5,84 +13% davon Transaktionsvolumen Genopace Immobilienfinanzierung 4,98 4,59 +9% 10,47 9,81 +7% Durchschnittliche Zinsbindungsdauer Immobilienfinanzierung (in Jahren) 10,4 10,8 -4% 10,4 11,0 -5% Transaktionsvolumen* Europace Bausparen 1,22 1,38 -12% 2,57 3,05 -16% Vertriebsvolumen* Dr. Klein Privatkunden Immobilienfinanzierung 1,82 1,84 -1% 3,99 3,99 -0% Wert besichtigter und begutachteter Wohnimmobilien VALUE AG 10,34 8,81 +17% 21,18 17,92 +18% Segment Financing Platforms Wert Vermittlungsvolumen Dr. Klein Wowi Finanz 0,28 0,35 -19% 0,62 0,60 +4% Anzahl verwaltete Wohneinheiten Wowi Digital (in Tsd.) 734 568 +29% - Geschäftsvolumen Unternehmensfinanzierung REM Capital ("Bill") 0,32 0,71 -54% 1,19 1,10 +8% Transaktionsvolumen* Europace Ratenkredit 1,95 1,79 +9% 4,04 3,64 +11% Segment Insurance Platforms 30.06.26 30.06.25 Veränd. Auf SMART INSUR migriertes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 5,87 4,97 +18% Auf SMART INSUR migriertes & validiertes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 2,55 1,93 +32% Auf ePension verwaltetes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 0,37 0,31 +21% * Sämtliche Angaben zum Volumen von abgewickelten Finanzdienstleistungsprodukten (Immobilienfinanzierungen, Bausparen und Ratenkredite) beziehen sich auf Kenngrößen "vor Storno" und können entsprechend nicht mit den ausgewiesenen Umsatzerlösen, in denen die nachträglichen Stornierungen berücksichtigt sind, ins Verhältnis gesetzt werden. Von den hier genannten Transaktionszahlen kann somit weder direkt auf Umsatz- noch auf Ertragszahlen geschlossen werden. Über die Hypoport SE Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitenden ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms. Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das größte Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs. Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein Wowi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace). Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen. Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten. Kontakt: Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

E-Mail: ir@hypoport.de

Hypoport SE Heidestraße 8 10557 Berlin www.hypoport.de

Finanzkalender 2026: 16. März 2026 Gesamtjahresergebnis 2025 (vorläufig) 30. März 2026 Gesamtjahresergebnis 2025 (final) 11. Mai 2026 Q1 Zwischenmitteilung 2026 10. Aug. 2026 Halbjahresbericht 2026 09. Nov. 2026 Q3 Zwischenmitteilung 2026 Angaben zur Aktie:

ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ



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