DJ MÄRKTE ASIEN/Abwärts - Chipaktien stark unter Druck - Hongkong Ausreißer nach oben

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Verkäufe dominieren am Donnerstag das Geschehen an den Aktienmärkten in Ostasien. Auf die Stimmung drücken die fortgesetzten gegenseitigen Attacken im Iran-Krieg, auch wenn sich die Ölpreise darauf zuletzt nicht weiter nach oben bewegten. Dazu hat die koreanische Notenbank erstmals seit dreieinhalb Jahren die Zinsen erhöht, um der zu hohen Inflation zu begegnen. Der Schritt wurde allerdings allseits erwartet. Der Leitzins liegt nun 25 Basispunkte höher bei 2,75 Prozent.

Ausreißer nach unten ist Korea. Dort setzt sich die extrem volatile Berg- und Talfahrt der vergangenen Wochen mit einer Talfahrt fort, wie zuletzt bereits des Öfteren musste der Handel zweitweise wegen zu starker Kursbewegungen vorübergehend ausgesetzt werden. Der stark technologielastige Kospi sackt um 6,8 Prozent ab und gibt das dicke Plus vom Vortag komplett wieder ab. In Tokio geht es für den Topix um 1,3 Prozent nach unten, der Shanghai-Composite büßt 0,8 Prozent ein, in Sydney geht es erneut ruhiger zu, dort lautet die Tendenz knapp behauptet.

Ausreißer nach oben ist Hongkong, der HSI schnellt um 1,9 Prozent nach oben. Hier stützen wie schon ähnlich in den USA zu beobachten, Kursgewinne bei Technologieschwergewichten aus dem Nicht-Halbleiterbereich. Alibaba legen nach Gewinnen am Vortag um weitere 4,8 Prozent zu, Meituan um 5,3 und Tencent um 3,2 Prozent.

In Seoul brechen Samsung Electronics um 8,1 und SK Hynix um 11,1 Prozent ein. Die Aktien beider Unternehmen machen die Hälfte des kapitalisierungsgewichteten Index aus. An der Wall Street hatten die ADR von SK Hynix um 9 Prozent nachgegeben. Hanmi Semiconductur kommen um knapp 8 Prozent zurück. Der Kurs war am Vortag nach stark ausgefallenen Quartalszahlen noch um rund 30 Prozent nach oben geschossen.

In Tokio stehen Halbleiteraktien ebenso unter Druck. Advantest verlieren 5,3 oder Renesas 5,1 Prozent. Der Kurs des Technologieinvestors Softbank Group rutscht um 5,9 Prozent ab.

Der Ausverkauf spiegelt laut Händlern die wachsende Besorgnis der Anleger wider, dass die KI-getriebene Rally bei Halbleitern überzogen ist. Zugleich machten Halbleiter inzwischen einen außergewöhnlich großen Anteil an den wichtigsten Aktienindizes aus. Dies sei ein Konzentrationsniveau, das historisch schwer aufrechtzuerhalten sei. Verwiesen wird auch auf die im Tagesverlauf noch anstehenden Quartalszahlen von TSMC, dem größten Chip-Auftragsfertiger weltweit, sowie die am 22. Juli anstehenden Quartalsergebnisse von SK Hynix. Das sorge für zusätzliche Vorsicht.

Analysten erwarten, dass TSMC das fünfte Quartal in Folge einen Rekordgewinn ausweisen wird, angetrieben von einer starken Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz. Eine zentrale Frage sei, ob das Management seine Umsatz- und Investitionsprognosen für das Gesamtjahr anhebe.

Für Hyundai Motors geht es um 3,5 Prozent nach unten nach der Mitteilung, die verbleibenden Anteile der Softbank Group an Boston Dynamics zu übernehmen und damit die vollständige Kontrolle über das Robotikunternehmen. Demnach hat Softbank eine vertragliche Verkaufsoption ausgeübt. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.822,50 -0,2 +1,2 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.155,97 -1,3 +18,6 08:00 Kospi (Seoul) 6.785,93 -6,8 +61,0 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.157,56 +1,9 -1,8 10:00 Shanghai-Composite 3.923,20 -0,8 -1,2 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.530,33 -0,5 +19,0 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.070,50 +0,5 -29,8 10:00 KLCI (Malaysia) 1.725,30 +0,7 +2,6 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:03 % YTD EUR/USD 1,1465 +0,0 1,1463 1,1429 -2,4 EUR/JPY 185,89 -0,0 185,90 185,39 +1,0 EUR/GBP 0,8470 +0,1 0,8465 0,8522 -2,8 USD/JPY 162,10 -0,1 162,18 162,20 +3,5 USD/KRW 1.483,60 -0,1 1.485,04 1.489,20 +3,0 USD/CNY 6,7661 -0,0 6,7682 6,7680 -3,3 USD/CNH 6,7669 -0,0 6,7681 6,7695 -3,0 USD/HKD 7,8380 -0,0 7,8388 7,8372 +0,7 AUD/USD 0,7001 -0,1 0,7006 0,6985 +4,9 NZD/USD 0,5848 +0,0 0,5847 0,5815 +1,6 BTC/USD 64.570,74 -0,6 64.950,99 64.743,84 -26,4 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 79,42 -0,2 -0,18 79,60 Brent/ICE 84,75 -0,2 -0,20 84,95 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.032,85 -0,7 -27,56 4.060,41 Silber 57,06 -1,2 -0,71 57,77 Platin 1.662,93 -0,7 -11,23 1.674,16 (Angaben ohne Gewähr) ===

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July 16, 2026 00:48 ET (04:48 GMT)

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