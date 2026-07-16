© Foto: Seung-il Ryu - NurPhotoSK Hynix könnte sich laut Barclays verdoppeln. Der KI-Boom treibt die Nachfrage nach HBM-Speicher und könnte Preise und Gewinne weiter steigen lassen.Nach dem Börsendebüt an der Nasdaq in der vergangenen Woche hat Barclays die merican Depositary Receipts (ADRs) des südkoreanischen Speicherchip-Spezialisten SK Hynix in die Beobachtung aufgenommen und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial. Ein ADR entspricht dabei 0,1 Prozent einer im südkoreanischen Kospi gehandelten SK-Hynix-Aktie. Die britische Großbank startete die Bewertung mit einem "Overweight"-Rating und einem Kursziel von 330 US-Dollar. Ausgehend von einem Kurs von 167 US-Dollar entspricht dies einem theoretischen Kurspotenzial von …
Enthaltene Werte: US78392B1070Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE