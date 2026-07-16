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Die XRP Prognose spaltet den Markt stärker als jede andere Kryptowährung in diesem Sommer. Standard Chartered senkte das Jahresendziel um 65 Prozent von 8,00 auf 2,80 Dollar, während XRP-Spot-ETFs seit acht Wochen ununterbrochen frisches Kapital anziehen. XRP notiert am 14. Juli bei rund 1,07 Dollar und liegt damit 70 Prozent unter dem Zyklushoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Der CLARITY Act steckt im Senat fest, und die Abstimmung wurde frühestens auf Ende Juli verschoben. Entscheidet die Regulierung über die nächste Richtung, oder zeigen die ETF-Milliarden bereits, wohin das Kapital fließt?

XRP Prognose zwischen Analysten-Downgrade und institutionellen Rekordzuflüssen

XRP handelt am 14. Juli 2026 bei rund 1,07 Dollar mit einem Rückgang von 5,4 Prozent in den vergangenen sieben Tagen, wie Analytics Insight berichtet. Standard Chartered kürzte das Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 Dollar und lieferte damit das härteste Analysten-Downgrade des Jahres für die XRP Prognose. Der Token liegt 70 Prozent unter dem Zyklushoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025 und hat seit Jahresbeginn rund 40 Prozent an Wert verloren.

Die Spot-XRP-ETFs stehen im direkten Gegensatz zum Kursverfall und haben acht Wochen in Folge positive Zuflüsse verzeichnet mit kumuliert 1,47 Milliarden Dollar. Goldman Sachs meldete eine Position von 153,8 Millionen Dollar verteilt über vier Spot-XRP-ETFs, was die XRP Prognose aus institutioneller Sicht stützt.

Bitcoin-ETFs verloren im selben Zeitraum 4,5 Milliarden Dollar, und Ethereum-Fonds verzeichneten Abflüsse von über 880 Millionen Dollar, was XRP zur einzigen ETF-Kategorie mit durchgehend positivem Kapitalfluss macht. Der CLARITY Act verpasste die Juli-Frist des Weißen Hauses, weil der Senat am 29. Juni in die Pause ging und erst am 13. Juli zurückkehrte, wie wallstreet-online berichtete. Die Abstimmung braucht 60 Stimmen, und mindestens sieben Demokraten müssen die Parteilinie verlassen. Ripple erhielt die vollständige MiCA-Lizenz in Luxemburg und kann damit in allen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums reguliert operieren, was die XRP Prognose auf regulatorischer Ebene stärkt.

Die XRP Prognose von Changelly setzt den Juli-Durchschnitt bei 1,20 Dollar an, und Polymarket-Händler geben dem Token eine 70-prozentige Chance, den Monat über 1,20 Dollar zu beenden. Exchange-Outflows stiegen von 41 Millionen auf 123 Millionen XRP, was die XRP Prognose als positives Signal deutet, weil Token die Handelsplätze verlassen und in langfristige Wallets wandern. Die Unterstützung liegt bei der psychologisch wichtigen 1,00-Dollar-Marke, und der Widerstand sitzt zwischen 1,18 und 1,20 Dollar.

Das FOMC-Treffen am 28. Juli und die Bitcoin-Richtung bleiben die übergeordneten Treiber für den gesamten Kryptomarkt. Bei 68 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und einem 70-Prozent-Drawdown vom Hoch fehlt der XRP Prognose der Katalysator für eine echte Vervielfachung. Genau in dieser Phase bieten Presale-Einstiege mit festem Preis und funktionierenden Werkzeugen eine völlig andere Rechnung als die XRP Prognose.

Pepeto bewegt Token über Blockchains per Cross-Chain-Bridge

Während die XRP Prognose zwischen 1,00 und 1,20 Dollar pendelt, fließt Kapital in Projekte, deren Preiskatalysator noch bevorsteht. Eine Cross-Chain-Bridge, die Token zwischen verschiedenen Blockchains kostenlos und in Sekunden bewegt, löst ein Problem, das auch XRP-Halter kennen, wenn Liquidität auf einem Netzwerk festsitzt.

Pepeto betreibt diese Bridge als funktionierendes Werkzeug, das bereits vor dem Presale fertiggestellt wurde. Der Risk Scorer bewertet jeden Trade vor der Ausführung und gibt Teilnehmern ein klares Risikobild, bevor Kapital gebunden wird. Ein ehemaliger Binance-Experte hat die Plattform entworfen, und dieser Hintergrund trägt Gewicht, weil der Handelsplatz von jemandem gebaut wurde, der weiß, was Hochvolumenplattformen brauchen. Während die XRP Prognose auf regulatorische Klarheit wartet, arbeiten diese Werkzeuge bereits.

SolidProof führte ein vollständiges Audit des Vertragscodes durch und bestätigte, dass der Code genau das tut, was das Team in der Projektbeschreibung angibt, was Käufern eine verifizierte Vertrauensgrundlage vor dem Einstieg bietet. Anleger haben dem Presale bisher mehr als 10 Millionen Dollar anvertraut, und die Nachfrage beschleunigt sich mit jeder neuen Phase. Das Token-Angebot umfasst 420 Billionen Einheiten, und der aktuelle Presale-Preis bleibt der einzige Zugang, der vor dem erwarteten Binance-Listing verfügbar ist, während die XRP Prognose weiter seitwärts läuft.

Wenn das Listing beginnt, bestimmt der offene Markt den neuen Kurs, und der Presale-Einstieg verschwindet in diesem Moment dauerhaft. Meme-Reichweite, funktionierende Handelswerkzeuge und ein erwartetes Listing durch einen ehemaligen Binance-Experten ergeben eine Ausgangslage, die in früheren Zyklen die größten Renditen für erste Teilnehmer geliefert hat. Auf der offiziellen Pepeto-Website finden sich der aktuelle Presale-Stand und die Werkzeuge, die der XRP Prognose einen Einstieg gegenüberstellen, den kein gelisteter Token bei dieser Marktlage replizieren kann.

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Fazit

Die XRP Prognose zeigt Erholungspotenzial bis 1,20 Dollar laut Changelly, doch der Weg zum Zyklushoch von 3,65 Dollar bleibt bei 68 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung außerordentlich weit. Pepeto stellt mit Cross-Chain-Bridge und Risk Scorer einen Presale-Einstieg bereit, den die XRP Prognose in keinem ihrer Szenarien abbilden kann. Ein ehemaliger Binance-Experte hat die Plattform gebaut, und frühe Halter erfolgreicher Presales teilen eine Erfahrung, nämlich den Wunsch, beim offenen Fenster mehr investiert zu haben. Der Presale wartet nicht, und wer diesen Einstieg verpasst, kann den Verlust in keinem späteren Zyklus nachholen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für Juli 2026?

Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 1,20 Dollar, und Standard Chartered senkte das Jahresziel auf 2,80 Dollar. Die Unterstützung liegt bei 1,00 Dollar, der Widerstand zwischen 1,18 und 1,20 Dollar, und der CLARITY Act bleibt der wichtigste regulatorische Katalysator für die XRP Prognose.

Warum zieht Pepeto während des Marktabschwungs Kapital an?

Pepeto bietet einen festen Presale-Einstieg mit einer Cross-Chain-Bridge und einem Risk Scorer, die beide vor dem Verkaufsstart fertiggestellt und von SolidProof geprüft wurden. Ein ehemaliger Binance-Experte hat die Plattform entworfen, und das erwartete Binance-Listing steht bevor. Der aktuelle Stand findet sich auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com (pepetocoin.com).