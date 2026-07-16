FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt dürfte am Donnerstag weitergehen. Mit etwa 25.000 Zählern wird der Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel vom Broker IG nahezu unverändert zum Vortag indiziert. Seit vergangener Woche schon pendelt das Börsenbarometer in einer engen Spanne um diese runde Marke.

Analyst Martin Utschneider von Robomarkets spricht denn auch von einer "richtungslosen Grundtendenz". Dieser dürfte der Dax auch an diesem Donnerstag treu bleiben, zumal er sich auch am Vortag nicht aus seiner jüngsten Seitwärtsspanne habe lösen können. Das belege eine "ausgeprägte Unentschlossenheit der Marktteilnehmer".

Impulse könnte die Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen setzen, die allerdings erst in der kommenden Woche allmählich Fahrt aufnimmt. Am Donnerstag könnten die Geschäftszahlen der schweizerischen ABB auf den Kurs der Siemens-Aktie abstrahlen./bek/stk