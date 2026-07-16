Der US-amerikanische Pharma-Riese plant laut einem Medienbericht die nächste milliardenschwere Akquisition. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg schreibt, befinde sich Eli Lilly in Verhandlungen über die Übernahme von AtaiBeckley, einem Spezialisten für psychedelische Medikamente. Der Deal könnte noch in dieser Woche abgeschlossen werden.Bloomberg bezieht sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Aktie von AtaiBeckley (vormals Atai Life Sciences) ging am gestrigen Mittwoch an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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