Berlin (ots) -ARD-Doku über MYNE Homes-Gründer Nikolaus Thomale erstmals live auf WDR: Am 20. Juli 2026 um 18:15 Uhr strahlt der WDR die Dokumentation "Nikolaus Thomale - Luxus-Immobilien für alle?" erstmals live im linearen Fernsehen aus. Bereits seit dem 16. Juni 2026 ist die ARD Produktion über den MYNE-Gründer und Geschäftsführer in der ARD Mediathek abrufbar. Die Dokumentation begleitet Thomale und sein Unternehmen MYNE Homes, Europas führenden Anbieter für Managed Co-Ownership an hochwertigen Ferienimmobilien. "Co-Ownership ist kein rechtliches Experiment mehr, sondern ein etabliertes Modell mit klaren Spielregeln", so Thomale. Dass sich große öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten wie die ARD dem Thema widmen, zeigt: Managed Co-Ownership ist auf dem Weg zum Mainstream für Eigentum an Ferienimmobilien.Wie das im Alltag aussieht, zeigt die Doku eindrücklich: Die Kamera reist mit nach Mallorca, Österreich und Schweden sowie ins Berliner MYNE-Headquarter und blickt hinter die Kulissen eines Unternehmens, das inzwischen 140 Ferienimmobilien und mehr als 1.000 Co-Owner koordiniert. Der Schlüssel dazu ist die MYNE Co-Owner-App: Sie steuert Aufenthalte, Reinigung, Instandhaltung und Concierge-Service über alle Standorte hinweg. Dazu kommen feste Qualitätskriterien für jede Immobilie - von der Lage bis zur Ausstattung - sowie lokale Partner für den Immobilienbetrieb in jeder Destination. Das Ergebnis lässt sich messen: eine Auslastung von 70-85 % und eine höhere Kundenzufriedenheit als in der Luxushotellerie (gemessen am Net Promoter Score).Hintergrund ist ein Strukturwandel im Ferienimmobilienmarkt. Ferienimmobilien im klassischen Alleineigentum werden im Schnitt nur zu rund 15-20 % des Jahres durch die Eigentümer genutzt - der Rest des Jahres steht leer. Trotzdem entstehen bisher 100% der Kosten für Kauf und Unterhalt der Immobilien. Dieses Konzept erscheint daher wirtschaftlich wenig sinnvoll und verliert entsprechend an Bedeutung. Im Kontrast hierzu: "Modelle wie MYNE zeigen, dass geteiltes Eigentum nicht Kompromiss bedeutet, sondern Wirtschaftlichkeit: höhere Kapitaleffizienz, eine transparente Kostenstruktur, verbesserte Auslastung und professioneller Service", so Thomale.Mit MYNE erwerben Co-Owner mit komplementären Nutzungswünschen gemeinsam eine hochwertige Ferienimmobilie im Miteigentum: MYNE gründet dafür pro Immobilie eine eigene Objektgesellschaft (deutsche GmbH & Co. KG), die im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen wird - die Co-Owner selbst werden als Gesellschafter im Handelsregister eingetragen. "Co-Ownership ist echtes Eigentum an einer konkreten Immobilie - abgesichert über Grundbuch und Handelsregister, Entscheidungsrechten, Vermietungseinnahmen und der Möglichkeit, den Anteil zu verkaufen", erklärt Thomale.Die Dokumentation im ÜberblickTitel: "Nikolaus Thomale - Luxus-Immobilien für alle?"Abrufbar seit: 16. Juni 2026, ARD MediathekErstausstrahlung linear im TV: 20. Juli 2026, 18:15 Uhr, WDRÜber MYNE HomesMYNE Homes ist Europas führender Anbieter für Managed Co-Ownership (Miteigentum) an hochwertigen Ferienimmobilien. Das 2021 gegründete Unternehmen mit Sitz in Berlin ermöglicht den Besitz von exklusiven Ferienimmobilien in den beliebtesten Destinationen Europas - kosteneffizienter, nachhaltig und mühelos.Über eine digitale Plattform erwerben Kunden echte Miteigentumsanteile - abgesichert über Grundbuch und Handelsregister - an ausgewählten Premiumimmobilien, die sie flexibel nutzen, tauschen oder vermieten können. MYNE Homes übernimmt sämtliche Aufgaben rund um Einrichtung, Verwaltung und Instandhaltung.Das Portfolio umfasst Immobilien in Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Portugal, Schweden und Kroatien. MYNE Homes beschäftigt aktuell über 100 Mitarbeitende und hat bereits mehr als 60 Millionen Euro an Eigen- und Fremdkapital von namhaften Investoren und Banken eingeworben.Weitere Informationen: https://www.myne-homes.com/de/pressePressekontakt:Pressekontakt:Head of PR I Aleksandar MusikicE-Mail: Aleksandar.Musikic@myne-homes.deOriginal-Content von: MYNE Homes, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179866/6315474