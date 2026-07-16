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ZEC verlor innerhalb weniger Tage die Hälfte seines Wertes, nachdem Entwickler im Juni eine vier Jahre alte Schwachstelle im Orchard Shielded Pool öffentlich machten. Der Kurs fiel von 602 Dollar auf unter 300 Dollar. Seitdem hat sich der Token teilweise erholt und handelt aktuell nahe 497 Dollar. Die Zcash Prognose für den Rest des Monats dreht sich um das Ironwood-Upgrade, das am 28. Juli aktiviert werden soll. Project Tachyon arbeitet parallel an einem mathematischen Beweis gegen Fälschungsfehler im neuen Code. Reicht dieses Upgrade, um das beschädigte Vertrauen wiederherzustellen und den Kurs dauerhaft über 500 Dollar zu halten?

Was die Zcash Prognose im Juli 2026 bestimmt

Am 3. Juni machten Sicherheitsforscher eine kritische Schwachstelle im Orchard Shielded Pool von Zcash öffentlich. Der Fehler existierte seit 2022 und hätte theoretisch eine unbegrenzte Erzeugung gefälschter ZEC-Tokens ermöglicht. Entwickler hatten den Fehler bereits Tage vor der Offenlegung behoben und bestätigten, dass keine Ausnutzung stattgefunden hatte. Trotzdem brach der Kurs um rund 50 Prozent ein, weil die bloße Offenlegung das Vertrauen erschütterte. Innerhalb weniger Stunden wurde die Zcash Prognose zum zentralen Thema auf Kryptoplattformen weltweit.

Die Antwort der Entwickler heißt Ironwood. Laut Cryptonomist aktiviert sich das Upgrade am 28. Juli bei Block 3.428.143 und ersetzt den gesamten Orchard Shielded Pool durch eine überarbeitete Architektur. Ein neuer Checkpoint-Mechanismus prüft jeden Abfluss aus dem alten Pool und soll die Integrität des Gesamtangebots sicherstellen. Gleichzeitig arbeitet Project Tachyon an einem formalen Beweis, der mathematisch belegt, dass der neue Code keine Fälschungsfehler enthält. Laut CryptoBriefing nutzt das Team KI-gestützte Werkzeuge, die den Verifizierungsprozess von Jahren auf Wochen verkürzen. ZEC reagierte auf die Fortschrittsmeldung mit einem Anstieg von über 10 Prozent und eroberte kurzzeitig die 500-Dollar-Marke zurück.

Über 30 Prozent des gesamten ZEC-Angebots befinden sich mittlerweile in Shielded Pools, ein Allzeithoch, das zeigt, dass Halter trotz der Krise auf Privacy setzen. Der Widerstand bei 500 Dollar bleibt die entscheidende Hürde, während Support zwischen 451 und 455 Dollar Halt bietet. Ein sauberer Bruch über 550 Dollar mit Folgedynamik würde die Zcash Prognose in Richtung einer größeren Erholung verschieben. Doch das Prinzip der Verifizierung vor dem Markteintritt gewinnt gerade in einem Kontext an Bedeutung, der weit über eine einzelne Blockchain hinausgeht.

Pepeto baut verifizierte Infrastruktur während der Markt auf Upgrades wartet

Während die Zcash Prognose davon abhängt, ob ein einziges Upgrade das Vertrauen zurückbringt, gibt es Projekte, die ihren Code bereits vor dem ersten Verkauf prüfen ließen. Pepeto gehört zu dieser Kategorie und zieht gerade deshalb Kapital an, weil der Presale einen festen Einstiegspunkt bietet, der von den Schwankungen des offenen Marktes unberührt bleibt. Der feste Preis bedeutet, dass das erwartete Listing den ersten öffentlichen Kurs setzt und die Differenz zum Einstieg den Ertrag definiert.

Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto bewegt Tokens über verschiedene Blockchains hinweg, ohne dass Gebühren den Wert der Position schmälern. Wer wissen möchte, ob ein Smart Contract sicher ist, bevor Kapital fließt, findet im Risk Scorer genau dieses Werkzeug. Der Risk Scorer bewertet jede Position vor dem Einstieg und erkennt Projekte, die auf ungeprüften Chains Wallets leeren könnten. Diese Kombination macht den Presale für Anleger interessant, die bei der Zcash Prognose auf der Seitenlinie stehen und nach einem Einstieg suchen, der nicht von einem einzigen Upgrade abhängt.

Ein ehemaliger Binance-Experte hat die gesamte Produktpalette aufgebaut, und jedes Werkzeug war funktionsfähig, bevor ein einziger Token zum Verkauf stand. Das SolidProof-Audit bestätigt, dass unabhängige Prüfer den gesamten Smart-Contract-Code untersucht und vor der Öffnung des Presales als sicher eingestuft haben. Das Projekt hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. Die offizielle Pepeto-Website dokumentiert jede abgeschlossene Phase auf dem Weg zum erwarteten Listing. Das Token-Cap von 420 Billionen nähert sich seinem Limit, und jeder Presale-Käufer ist bereits unterhalb des Kurses positioniert, den das Listing zum ersten Mal öffentlich machen wird.

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Fazit

Die Zcash Prognose hängt in den kommenden Wochen am Ironwood-Upgrade und an der Frage, ob ZEC den Widerstand bei 500 Dollar durchbricht. Pepeto bietet in dieser Phase einen festen Einstieg, den gelistete Coins mit ihren milliardenschweren Marktkapitalisierungen nicht liefern können. Die letzte Presale-Phase füllte sich schneller als geplant, weil Wallets den Zeitvorteil erkannten. Der aktuelle Abschnitt füllt sich, während diese Zeilen entstehen. Die Zcash Prognose kann sich in beide Richtungen bewegen, doch der Presale-Preis gilt nur bis zum Tag, an dem der öffentliche Handel beginnt und das Fenster schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was beeinflusst die Zcash Prognose im Juli 2026?

Das Ironwood-Upgrade am 28. Juli soll das Vertrauen nach dem Orchard-Schwachstellen-Crash wiederherstellen. ZEC handelt nahe 497 Dollar mit Widerstand bei 500 Dollar und Support bei 451 Dollar.

Warum zieht Pepeto Kapital während der Zcash Prognose Debatte an?

Pepeto bietet einen festen Presale-Einstieg mit einer Cross-Chain-Bridge und einem Risk Scorer, der jede Position vor dem Kapitaleinsatz bewertet, unterstützt durch ein unabhängiges SolidProof-Audit. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Website (pepetocoin.com).