EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Delivery Hero und Uber bündeln ihre Kräfte, um mehr für Verbraucher, Händler und Kuriere zu liefern



16.07.2026 / 08:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG. Delivery Hero und Uber bündeln ihre Kräfte, um mehr für Verbraucher, Händler und Kuriere zu liefern Barangebot von €41,50 je Aktie für alle Delivery Hero-Aktionäre, was einem Eigenkapitalwert von €13,0 Milliarden auf vollständig verwässerter Basis (fully diluted Equity Value) entspricht.

Der geplante Zusammenschluss führt zwei hoch komplementäre Plattformen in den Bereichen Mobilität, Essenslieferung und Quick Commerce zusammen. Gemeinsam decken sie 99 Länder ab, mit einem kombinierten Pro-forma-GMV von $236 Milliarden im Jahr 2025.

Der Zusammenschluss ist darauf ausgelegt, Innovationen zu beschleunigen und das Angebot, den Wert und den Komfort der Dienstleistungen für Kunden, Partner und Kuriere zu erweitern.

Uber hat weitreichende Zusagen für die Mitarbeitenden von Delivery Hero und Deutschland gemacht, darunter den Berliner Hauptsitz von Delivery Hero bis mindestens 2029 zu erhalten.

Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero unterstützen das Übernahmeangebot und beabsichtigen, den Delivery Hero-Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen, vorbehaltlich ihrer Prüfung der Angebotsunterlage.

Gleichzeitig erwirbt SSW Partners im Rahmen einer gesonderten Vereinbarung die Geschäftsaktivitäten von Delivery Hero in 14 Märkten, vorbehaltlich des Vollzugs des Angebots zwischen Uber und Delivery Hero. Berlin, 16. Juli 2026 - Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) und eine ihrer verbundenen Gesellschaften haben eine Zusammenschlussvereinbarung ("Business Combination Agreement") mit Delivery Hero SE (ETR: DHER) geschlossen und erweitern damit die weltweit größte Mobilitäts- und Lieferplattform auf insgesamt 99 Länder, mit einem kombinierten Pro-forma-Bruttowarenwert (GMV) von $236 Milliarden im Jahr 2025. Im Rahmen des freiwilligen Übernahmeangebots macht Uber den Delivery Hero-Aktionären ein Barangebot von €41,50 je Aktie (der "Angebotspreis"), was einem Eigenkapitalwert von €13,0 Milliarden auf vollständig verwässerter Basis (fully diluted Equity Value) entspricht. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 127% auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der letzten drei Monate vor dem 8. Mai 2026 sowie von rund 34% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der letzten drei Monate vor der heutigen Bekanntmachung. "Das talentierte Team von Delivery Hero hat ein beeindruckendes Unternehmen aufgebaut - mit beliebten lokalen Marken und führenden Positionen in einigen der weltweit am schnellsten wachsenden Liefermärkten", sagte Dara Khosrowshahi, CEO von Uber. "Durch die Zusammenführung unserer Plattformen bringen wir erschwingliche, zuverlässige Lieferdienste zu Millionen weiterer Menschen in einigen der dynamischsten Volkswirtschaften der Welt und schaffen dabei neue Chancen für Händler, Restaurants, Kuriere und Fahrer schaffen." "Wir sind begeistert von dieser Chance mit Uber und den Möglichkeiten, die sie unseren Mitarbeitenden, Aktionären und Partnern eröffnet. Ubers globale Mobilitäts- und Lieferplattform und unser gemeinsames Bekenntnis zu Innovation machen dies zur richtigen Partnerschaft, um auf den Stärken von Delivery Hero in der lokalen Essenslieferung und im Quick Commerce aufzubauen und unsere Everyday-App-Strategie für unsere Kunden weiter voranzutreiben," sagte Niklas Östberg, Mitgründer und CEO von Delivery Hero. "Ich bin unseren Mitarbeitenden zutiefst dankbar, dass sie dieses Unternehmen über 15 Jahre hinweg aufgebaut haben, und wir freuen uns darauf, dieses großartige nächste Kapitel gemeinsam zu gestalten." Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitenden von Delivery Hero und gegenüber Deutschland Uber erkennt an, dass der Erfolg von Delivery Hero auf dem Talent, dem Unternehmergeist und dem Engagement seiner Mitarbeitenden beruht. Uber hat sich verpflichtet, den Hauptsitz von Delivery Hero beizubehalten und bis mindestens 2029 keine Änderungen an der Belegschaft in Berlin vorzunehmen. Darüber hinaus hat Uber zugesagt, sich nach besten Kräften ("commercially reasonable efforts") darum zu bemühen, bis 2031 €2 Milliarden in Deutschland zu investieren, mit Fokus auf den Ausbau seiner lokalen Unternehmensbelegschaft, das Wachstum seines landesweiten Geschäfts sowie auf die Einführung von Angeboten im Bereich autonomes Fahren und Partnerschaften mit der deutschen Automobilindustrie. "Diese Übernahme und die geplante Investition von Uber in Deutschland zeigen die Attraktivität des europäischen Tech-Ökosystems. Wir beabsichtigen, weiterhin aktiv zu dessen Wachstum beizutragen", sagte Niklas Östberg, Mitgründer und CEO von Delivery Hero. Hintergrund der Transaktion Die geplante Transaktion soll Ubers globale Technologieplattform und Mobilitätsnetzwerk mit den führenden lokalen Liefermarken von Delivery Hero, dessen tiefen Partnerbeziehungen und seinen schnell wachsenden Quick-Commerce-Fähigkeiten zusammenführen. Die Parteien sind überzeugt, dass das geplante Angebot das Potenzial hat, Innovationen zu beschleunigen und Auswahl, Wert und Komfort für Kunden, Partner und Kuriere kontinuierlich zu erweitern. Position von Vorstand und Aufsichtsrat Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero begrüßen die Transaktion und unterstützen die strategische Begründung des Zusammenschlusses. Kristin Skogen Lund, Aufsichtsratsvorsitzende von Delivery Hero, sagte: "Das Liefergeschäft ist hochkompetitiv und in hohem Maße von Skaleneffekten abhängig. Der Aufbau eines solchen Geschäfts von einer europäischen Basis aus ist eine anspruchsvolle Aufgabe, dennoch haben wir in den vergangenen 15 Jahren enorm viel erreicht. Der Zusammenschluss mit einem starken Partner ist jetzt der richtige Schritt, um die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und Fähigkeit zur Wertschöpfung für alle Stakeholder von Delivery Hero bestmöglich zu sichern. Der Aufsichtsrat war eng eingebunden und unterstützt die geplante Transaktion in vollem Umfang. Wir schätzen zudem, dass Uber ein gemeinsames Interesse daran hat, die Stärken von Delivery Hero zu erhalten und weiter auszubauen." Den Delivery Hero-Aktionären wird geraten, im Hinblick auf das Angebot keine Maßnahmen zu ergreifen, bis die Angebotsunterlage des Bieters sowie die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlicht wurden. Jede heute geäußerte Einschätzung ist vorläufig und stellt nicht die nach dem WpÜG erforderliche begründete Stellungnahme dar. Sämtliche Aussagen zu den erwarteten Vorteilen des Zusammenschlusses geben die aktuellen Erwartungen der Parteien wieder; die Unternehmen werden bis zum Vollzug der Transaktion weiterhin vollständig unabhängig voneinander operieren. SSW Partners erwirbt 14 Märkte Delivery Hero hat eine gesonderte Vereinbarung mit SSW Partners LP geschlossen, einer in New York ansässigen Investmentgesellschaft, die grenzüberschreitende Investitionen gemeinsam mit global tätigen Unternehmen geleitet hat. SSW Partners wird die Geschäftsaktivitäten von Delivery Hero in insgesamt 14 Märkten erwerben, wo bereits Uber Eats und Delivery Hero konkurrieren. Diese Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Vollzugs des Übernahmeangebots von Uber sowie weiterer marktüblicher Bedingungen und entspricht einer Gegenleistung von rund 1,4 Milliarden Euro. "Wir freuen uns sehr, diese marktführenden Unternehmen von Delta zu erwerben", sagten Josh Steiner und Antonio Weiss von SSW Partners. "Wir werden das Management dabei unterstützen, das weitere Wachstum der Gesellschaften sicherzustellen, in ihre Belegschaft zu investieren und Kunden einen erstklassigen Service zu bieten. Gleichzeitig treiben wir aktiv den Verkaufsprozess voran, um die besten langfristigen Eigentümer für die Unternehmen zu finden, unter denen sie weiter erfolgreich sind." Die erworbenen Landesgesellschaften werden im Rahmen von Lizenz- und Übergangsvereinbarungen weiterhin die bewährte technologische und operative Plattform nutzen, die Delivery Hero heute antreibt - einschließlich der Logistik-Engine und der Dateninfrastruktur hinter den Marken. Dadurch behalten die lokalen Teams die nötige Agilität und das Marktwissen für den Wettbewerb vor Ort, basierend auf erstklassiger gemeinsamer Technologie. Landesgesellschaften, die bei Uber verbleiben

50 Märkte mit einem gemeinsamen GMV von $42 Mrd. im Jahr 2025 Landesgesellschaften, die von SSW Partners erworben werden

14 Märkte mit einem gemeinsamen GMV von €11 Mrd. im Jahr 2025 Baedal Minjok (Südkorea); foodpanda (Bangladesch, Kambodscha, Hongkong, Laos, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippinen, Singapur); foodora (Ungarn); Glovo (Armenien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Côte d'Ivoire, Kroatien, Georgien, Italien, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Montenegro, Marokko, Nigeria, Serbien, Tunesien, Uganda, Ukraine); HungerStation (Saudi-Arabien); PedidosYa (Argentinien, Bolivien, Costa Rica, Dominikanische Republik, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela); talabat (Bahrain, Ägypten, Irak, Jordanien, Kuwait, Oman, Katar, Vereinigte Arabische Emirate) foodora (Österreich, Tschechien, Norwegen, Schweden); efood (Griechenland); foody (Zypern); Glovo (Polen, Portugal, Rumänien, Moldau, Spanien); PedidosYa (Chile, Ecuador); Yemeksepeti (Türkei) Ablauf und erwarteter Zeitplan Das Angebot wird unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 50 % sämtlicher Delivery-Hero-Aktien, mit Ausnahme der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, zuzüglich einer DH-Aktie (und einschließlich der von Uber gehaltenen DH-Aktien), des Erhalts fusionskontrollrechtlicher und sonstiger regulatorischer Freigaben, auch in Bezug auf den Verkauf, sowie weiterer marktüblicher Bedingungen stehen. Das BCA enthält ferner marktübliche Beendigungsrechte und wechselseitige Break Fees. Uber hat bereits eine unwiderrufliche Andienungszusage in Bezug auf das Angebot eines Großaktionärs in Höhe von 16,68 % erhalten, wodurch Uber, zusammen mit ihrer mittelbaren Beteiligung von 24,77 % und ihrem Bestand an Instrumenten in Höhe von 11,74 %, ihr wirtschaftliches Gesamtinteresse auf insgesamt mehr als 53 % erhöhen würde. Der Vollzug des Angebots wird in der zweiten Jahreshälfte 2027 erwartet. Uber wird seine Angebotsunterlage nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß dem WpÜG veröffentlichen. Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero werden zu gegebener Zeit eine gemeinsame begründete Stellungnahme abgeben, die unter anderem ihre Einschätzung zum Angebotspreis sowie - soweit angezeigt - eine Empfehlung enthält. Der Vollzug der Transaktion wird für das zweite Halbjahr 2027 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung marktüblicher Vollzugsbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen und der Erfüllung der Mindestannahmeschwelle. Berater J.P. Morgan fungiert als exklusiver Finanzberater von Delivery Hero und Sullivan & Cromwell fungiert als Rechtsberater von Delivery Hero. Clifford Chance berät die Delivery Hero in kartellrechtlichen Fragen und regulatorischen Angelegenheiten, und Morrison Foerster berät den Aufsichtsrat der Delivery Hero in dieser Transaktion. Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Australien, Kanada, Südafrika, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen eine solche Verbreitung oder Veröffentlichung gesetzlich unzulässig wäre, weitergegeben oder bekanntgemacht werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft in den jeweiligen Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig wäre, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung noch ihr Inhalt dürfen als Grundlage für ein Angebot in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder im Zusammenhang mit einem solchen Angebot herangezogen werden. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Absatz 15 des Anhangs 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATR) sind und die (i) über professionelle Erfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in ihrer geänderten Fassung (die "Order") verfügen, oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order sind oder (iii) Personen, denen eine Einladung oder Aufforderung zur Beteiligung an einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder veranlasst werden kann, übermittelt wird (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an Relevante Personen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt und sollte von keiner anderen Person als einer Relevanten Person als verlässlich angesehen werden. Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben," "schätzen," "antizipieren," "erwarten," "beabsichtigen," "werden" oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden. Über Delivery Hero Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com Über Uber Ubers Mission ist es, durch Bewegung Möglichkeiten zu schaffen. Wir begannen 2010, um ein einfaches Problem zu lösen: Wie erhält man Zugang zu einer Fahrt auf Knopfdruck? Mehr als 75 Milliarden Fahrten später entwickeln wir Produkte, die Menschen näher an ihr Ziel bringen. Indem Uber verändert, wie Menschen, Lebensmittel und Dinge sich durch Städte bewegen, ist Uber eine Plattform, die die Welt für neue Möglichkeiten öffnet. Über SSW Partners SSW Partners ist eine in New York ansässige private Investmentgesellschaft, die als vertrauenswürdiger Partner mit Unternehmen, Investoren und Familien zusammenarbeitet. Die Geschäftsführer von SSW Partners verfügen über umfangreiche internationale Erfahrung bei Investitionen, Transaktionen und in der Unternehmensführung. SSW Partners hat die folgenden beiden Public-to-Private-Transaktionen mitgestaltet: die Privatisierung von Veoneer im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar in Zusammenarbeit mit Qualcomm und die Privatisierung der ESR Group im Wert von 7,1 Milliarden US-Dollar. Kontakte: DELIVERY HERO Presse: Unternehmens- und Finanzkommunikation

press@deliveryhero.com Investor Relations: Investor Relations

ir@deliveryhero.com UBER Investoren: investor@uber.com Presse: press@uber.com SSW PARTNERS Presse: SSWPartners-Global@fgsglobal.com





16.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News