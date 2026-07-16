Der Kurs der Lufthansa hat es momentan wieder schwer. So belasten die zuletzt wieder deutlich gestiegenen Ölpreise die Aktie. Und das, obwohl das Unternehmen eigentlich sehr gut gegen Ölpreisschwankungen abgesichert ist. Gestern bekam auch ein US-Konkurrent das für Airline-Aktien aktuell relativ schwierige Sentiment zu spüren. So legte am Abend United Airlines die Zahlen für das zweite Quartal vor. Demnach verdiente die Gesellschaft zwischen Anfang April und Ende Juni 1,99 Dollar je Aktie und übertraf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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