Am Montag hatte der taiwanesische Chiphersteller TSMC bereits seine Umsatzzahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und dabei die Markterwartungen übertreffen können. Am heutigen Donnerstagmorgen folgten nun die weiteren Daten zum Berichtszeitraum. Auch diese lagen über den Erwartungen des Marktes.• TSMC hat im zweiten Quartal bei Gewinn und Marge die Erwartungen des Marktes übertroffen.• Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger liefert damit bereits das fünfte Rekordquartal in Folge ab.• Vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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