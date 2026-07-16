Minijobs: Auch viele Schüler und Rentner verdienen sich etwas dazu. Die Regel sind jedoch Arbeitnehmer, die ihr Gehalt aufbessern. Das will die Regierung abschaffen. Meine Gedanken zu schlechten Ideen in wirtschaftlich ohnehin schweren Zeiten.Volkswagen. Der VW Käfer. Symbol für den Aufbruch einer Nation und Kindheitsfahrzeug einer ganzen Generation. Ein Wirtschaftswunderversprechen. Heute ein Trümmerhaufen. Täglich neue Meldungen in Sachen Restrukturierung, Stellenabbau, Sozialpläne. Mal 50.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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