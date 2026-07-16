Lachen, Herzen, Zwinkern: Emojis werden in Chats häufig benutzt. Die Gen-Z sendet sie fast immer, Boomer tun es seltener. Viele sind unsicher, was manche bedeuten. Sie sind die neue Weltsprache im digitalen Alltag, aber führen manchmal auch zu Verwirrung: Die Rede ist von Emojis. Lediglich zehn Prozent der über 16-Jährigen hierzulande nutzen sie nach eigenen Angaben gar nicht. Das geht aus einer repräsentativen Befragung unter mehr als 1.000 Menschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n