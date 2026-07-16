DJ Wohnungsbestand in Deutschland legt weiter zu

DOW JONES--Der Wohnungsbestand in Deutschland wächst kontinuierlich weiter und hat zum Jahresende 2025 die Marke von rund 44,0 Millionen Wohnungen erreicht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, entspricht dies einem Zuwachs von 0,4 Prozent oder 196.000 Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr. Im langfristigen Zehnjahresvergleich zeigt sich die Dynamik noch deutlicher: Seit Ende 2015 hat sich der Wohnungsbestand um 6,0 Prozent erhöht, was einem Plus von 2,5 Millionen Wohneinheiten entspricht.

Nahezu der gesamte Bestand (98,0 Prozent) befindet sich in klassischen Wohngebäuden, wobei Mehrfamilienhäuser mit einem Anteil von knapp 55 Prozent weiterhin die dominierende Wohnform darstellen, gefolgt von Einfamilienhäusern, die knapp ein Drittel des Bestands ausmachen.

Gleichzeitig setzt sich der Trend zu großzügigerem Wohnen fort, da die Gesamtwohnfläche im Zehnjahreszeitraum mit einem Plus von 8,9 Prozent auf nunmehr 4,1 Milliarden Quadratmeter deutlich stärker gewachsen ist als die Anzahl der Wohnungen selbst. Dies spiegelt sich auch in den individuellen Wohnverhältnissen wider: Die durchschnittliche Wohnfläche je Wohnung stieg seit 2015 um 2,6 Prozent auf 94,0 Quadratmeter. Noch deutlicher fiel der Zuwachs bei der Wohnfläche pro Kopf aus, die um 7,1 Prozent zulegte und Ende 2025 bei durchschnittlich 49,5 Quadratmetern pro Einwohnerin und Einwohner lag.

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July 16, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)

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