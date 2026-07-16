Die Volkswagen-Aktie legte gestern rund +3,5% zu und konnte sich damit etwas von den jüngsten Tiefs lösen. Von einer echten Trendwende kann allerdings noch keine Rede sein. Charttechnisch wartet bereits die nächste große Hürde. Konzernumbau bleibt das zentrale Thema Volkswagen steht weiterhin vor einem der größten Umstrukturierungsprogramme seiner Unternehmensgeschichte. Hohe Produktionskosten, sinkende Margen, die starke Konkurrenz aus China sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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