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CEWE übernimmt weltweites Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris und verstärkt mit KODAK MOMENTS sein Marken-Portfolio



16.07.2026 / 09:10 CET/CEST

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CEWE übernimmt weltweites Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris und verstärkt mit KODAK MOMENTS sein Marken-Portfolio

Erwerb von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions beschleunigt internationales Wachstum im Fotofinishing und erweitert das Sofortfoto-Geschäft global

Produktionsstandort in Windsor (Colorado, USA) erhöht Wertschöpfungstiefe, Lieferfähigkeit und operative Steuerbarkeit im Sofortfoto-Geschäft

KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions erwirtschaftet Jahresumsatz von rund 200 Mio. Euro und soll bereits ab 2027 einen positiven Ergebnisbeitrag mit mittlerer einstelliger EBIT-Marge zum CEWE-Gruppenergebnis beitragen Oldenburg, 16. Juli 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE0005403901) hat heute einen Vertrag über den Erwerb des Geschäftsbereichs KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions mit Kodak Alaris, einem Portfoliounternehmen von Kingswood Capital Management, unterzeichnet. Mit der Akquisition baut CEWE sein Kerngeschäft Fotofinishing international aus, verbessert seine Position im stationären Handel und erweitert seine Präsenz am Point of Sale. KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions betreibt mit rund 500 Mitarbeitenden in 54 Ländern ein weltweit etabliertes Sofortfoto-Geschäft mit der Marke KODAK MOMENTS. Der Geschäftsbereich verfügt über rund 37.000 online angebundene Fotostationen in 16.000 Ladengeschäften führender Einzelhandelsketten und erwirtschaftet derzeit einen Jahresumsatz von rund 200 Mio. Euro. Die Transaktion erfolgt als Carve-out aus Kodak Alaris. CEWE übernimmt den Geschäftsbereich einschließlich des Produktionsstandorts in Windsor (Colorado, USA) für die im Sofortfoto-Geschäft benötigten Verbrauchsmedien zu einem vereinbarten Unternehmenswert (Enterprise Value) von insgesamt rund 88 Mio. Euro. Der Kaufpreis berechnet sich in Abhängigkeit der zum Vollzugs-Zeitpunkt (Closing) zu übernehmenden Nettoverschuldung sowie des Nettoumlaufvermögens (Net Working Capital). Auf Basis der Zahlen zum 31. März 2026 ergibt eine Beispielberechnung eine abfließende Kaufpreiszahlung in Höhe von rund 72 Mio. Euro. Diese kann allerdings aufgrund der zukünftigen Zahlen zum Closing-Stichtag noch variieren. Das Closing steht unter dem Vorbehalt verschiedener Vollzugsbedingungen, einschließlich behördlicher und kartellrechtlicher Genehmigungen, und wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Strategischer Ausbau des Kerngeschäfts Fotofinishing "Mit der Übernahme des weltweiten Sofortfoto-Geschäfts von Kodak Alaris erweitern wir unser Kerngeschäft Fotofinishing und bauen unsere internationale Präsenz im Handel deutlich aus", sagt Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. "Sofortfoto ist für CEWE bereits heute ein wertvolles, kundennahes Geschäftsfeld mit hoher Sichtbarkeit am Point of Sale. Die Übernahme bringt Internationalität, Handelsnähe sowie operative Exzellenz und Effizienz zweier Marken unter ein Dach: KODAK MOMENTS und CEWE. Wir investieren gezielt in den globalen Ausbau des Sofortfoto-Geschäfts, weil wir überzeugt davon sind, hier in den nächsten Jahren profitables Wachstum erzielen zu können." Mit der Akquisition setzt CEWE die wertorientierte Weiterentwicklung des Fotofinishing-Geschäfts fort. Der Erwerb ermöglicht CEWE den Eintritt in wichtige internationale Märkte wie die USA, Kanada, Mexiko und Australien. Markenbekanntheit von KODAK MOMENTS Die Marke KODAK MOMENTS ist seit Jahrzehnten international mit Fotografie verbunden und auf dem Endverbrauchermarkt sehr bekannt. "KODAK MOMENTS ist weit mehr als nur eine ikonische Marke", sagt CEO Thomas Mehls. "Sie genießt ein hohes Vertrauen bei Kundinnen und Kunden sowie bei Handelspartnern. Für die CEWE Group ist die Marke ein klarer Differenzierungsfaktor bei der Expansion in neue Märkte - in Kombination mit unserer Fähigkeit, Fotoprodukte technologisch und operativ weiterzuentwickeln sowie gemeinsam mit starken Handelspartnern voranzutreiben." Sofortfotografie lebt von Kundennähe, Sichtbarkeit und spontaner Nutzung im stationären Handel. Die Akquisition stärkt die Präsenz der CEWE Group genau dort, wo Kundinnen und Kunden Fotoprodukte unmittelbar erleben, auswählen und kaufen. Dadurch erhält die CEWE Group Zugang zu neuen Kundengruppen und kann das Geschäft mit Sofortfotografie gemeinsam mit internationalen Handelspartnern weiterentwickeln. Omnichannel-Plattform für internationales Wachstum Die Akquisition unterstützt zugleich die Weiterentwicklung des CEWE-Omnichannel-Modells. Damit wird das Sofortfoto-Geschäft auch international in ein Geschäfts-Modell eingebunden, das Kundenzugang, Vermarktung und operative Umsetzung optimal miteinander verzahnt. Ziel ist es, Kunden über relevante Kanäle hinweg anzusprechen, die Zusammenarbeit mit Handelspartnern auszubauen und das Sofortfoto-Angebot international weiterzuentwickeln. Diversifizierung in der Lieferkette verbessert Lieferfähigkeit und operative Steuerung Bestandteil der Transaktion ist der Kodak-Alaris-Produktionsstandort in Windsor (Colorado, USA) für Verbrauchsmedien, die im Sofortfoto-Geschäft benötigt werden. Durch die Übernahme baut CEWE damit seine Wertschöpfungstiefe in einem zentralen Teil des Sofortfoto-Geschäfts aus. CEWE erwartet daraus Vorteile für Lieferfähigkeit, Kostenposition und Effizienz. "Mit dem Produktionsstandort gewinnen wir zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten in einem zentralen Teil der Wertschöpfungskette", sagt Thomas Mehls. "Gerade in Zeiten geopolitischer Unsicherheit erhöht das die Resilienz unseres Sofortfoto-Geschäfts und schafft die Grundlage, um Qualität, Verfügbarkeit und Effizienz langfristig weiter zu verbessern." Langfristige Perspektive für KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions innerhalb von CEWE Die CEWE Group sieht in KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions ein etabliertes Geschäft mit starker internationaler Handelspräsenz. Ziel ist es, das Geschäft innerhalb der Unternehmensgruppe langfristig weiterzuentwickeln, die Zusammenarbeit mit Handelspartnern auszubauen und die Relevanz der Marke KODAK MOMENTS im Sofortfoto-Geschäft zu stärken. "KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions erhält mit CEWE ein langfristig orientiertes Zuhause in einem Unternehmen, dessen Kernkompetenz seit Jahrzehnten das Fotogeschäft ist", sagt Thomas Mehls. Positiver Ergebnisbeitrag bereits ab 2027 erwartet Die Transaktions- und Pre-Closing-Kosten für das Geschäftsjahr 2026 schätzt das CEWE-Management auf einen niedrigen bis mittleren einstelligen Mio.-Euro-Betrag. Die bestehende operative Unternehmensplanung der CEWE Group für das Geschäftsjahr 2026 bleibt hiervon unberührt und gilt unverändert fort. Ab dem ersten vollen Geschäftsjahr nach dem Vollzug (voraussichtlich 2027) erwartet der Vorstand für das akquirierte Geschäft eine mittlere einstellige EBIT-Marge. Durch die geplante Realisierung aller operativer Synergien soll der Ergebnisbeitrag in den Folgejahren sukzessive weiter gesteigert werden. Die Transaktion entspricht den Kapitalallokationsgrundsätzen von CEWE: Sie stärkt das Kerngeschäft Fotofinishing, erweitert die internationale Marktposition und soll bei attraktiven Renditen einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Wertsteigerung der Gruppe leisten. © 2026 Kodak Moments Division, Kodak Alaris Inc. The Kodak trademark and Kodak trade dress are used under license from Eastman Kodak Company. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Axel Weber (Leiter Group Controlling & Investor Relations)

E-Mail: IR@cewe.de Dr. Christian Wilbers (Leiter PR & Unternehmenskommunikation) E-Mail: presse@cewe.de Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com Finanzterminkalender (soweit terminiert) 13.08.2026 Veröffentlichung des H1 2026 Zwischenberichts 26.08.2026 Montega Konferenz HIT, Hamburg 22.09.2026 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2026, München 23.09.2026 Baader Investment Conference 2026, München 12.11.2026 Veröffentlichung der Q3 2026 Zwischenmitteilung 23.11.2026 Deutsches Eigenkapitalforum 2026, Frankfurt Über CEWE Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist Europas führender Foto-Service. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die CEWE Group einen Umsatz von 864,5 Mio. Euro und ein EBIT von 88,2 Mio. Euro. Das Kerngeschäft Fotofinishing trug mit 745,5 Mio. Euro Umsatz und 86,6 Mio. Euro EBIT maßgeblich zum Ergebnis bei. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an. Die CEWE Group ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Dafür steht auch die Gründerfamilie Neumüller als langfristiger Ankeraktionär. Die CEWE Group ist mit 3.500 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter www.cewe-group.com . About KODAK MOMENTS KODAK MOMENTS ist ein weltweit führender Anbieter von Fotoprodukten, Dienstleistungen und Erlebnissen für den Einzelhandel, Konsumenten sowie die Reise- und Freizeitbranche. Wir inspirieren Menschen dazu, die Momente des Lebens festzuhalten, zu gestalten und zu feiern - mit innovativen, wunderschönen Produkten und Dienstleistungen, die dabei helfen, Erinnerungen greifbar zu machen. Mit mehr als 37.000 online angebundene Fotostationen in 16.000 Einzelhandelsgeschäften in 54 Ländern macht es KODAK MOMENTS einfach, Erinnerungen festzuhalten und zu teilen - von spontanen Alltagsmomenten bis hin zu unvergesslichen Meilensteinen im Leben. Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu helfen, die Freude hinter den bedeutungsvollsten Momenten ihres Lebens festzuhalten. © 2026 Kodak Moments Division, Kodak Alaris Inc. The Kodak trademark and Kodak trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.



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