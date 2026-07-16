Die Zeit drängt. Vor der anstehenden Sommerpause des US-Senats wollen die Gesetzgeber beim "CLARITY Act" Nägel mit Köpfen machen. Am heutigen Donnerstag kommt es zu einem entscheidenden Treffen im Weißen Haus: US-Präsident Donald Trump wird persönlich mit einer Gruppe von Senatoren zusammenkommen, um den Fortschritt des Krypto-Gesetzentwurfs zu forcieren.Dass die Debatte an höchster Stelle geführt wird, unterstreicht die Bedeutung des Vorhabens. Senator Bernie Moreno betonte im Vorfeld, man werde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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