Hamburg (ots) -- Neuer Snack-Crush für Käsefans: Cheese, Sour Cream & Onion von Cheez-It ab sofort im Handel erhältlich- Gebacken mit 100 Prozent echtem Käse, extra dünn und knusprig- Nach Double Cheese und Cheese & Chilli erweitert Cheez-It sein Sortiment um die dritte SorteKäse, Crunch und ein neuer Twist für alle Snack-Momente: Cheez-It bringt mit Cheese, Sour Cream & Onion eine neue Sorte in die deutschen Snackregale. Ab sofort ergänzt die Geschmacksvariante das Sortiment und trifft genau den Nerv aller, die es würzig, cremig und knusprig mögen.Die neue Sorte verbindet den unverwechselbar käsigen Cheez-It-Geschmack mit der cremig-würzigen Note von Sour Cream und dem Aroma karamellisierter Zwiebel. Das Ergebnis ist ein intensiver Snack, der perfekt zu Filmabenden, Picknicks im Park oder einfach zum Snacken zwischendurch passt. Wie alle Cheez-It-Snap'd-Sorten ist auch Cheese, Sour Cream & Onion extra dünn, knusprig, gebacken und mit 100 Prozent echtem Käse gemacht.Der neue Snack-Crush für alle, die Käse liebenOb als Begleiter zum Lieblingsdrink, als Crunch-Moment auf dem Sofa oder als Snack-Sharing-Moment im Freundeskreis: Cheez-It Snap'd Cheese, Sour Cream & Onion bringt noch mehr Abwechslung in die Snackschale. Nach dem Deutschlandstart mit Double Cheese und Cheese & Chilli wächst das Snap'd-Sortiment damit in weniger als einem Jahr auf drei Sorten an.Mit Cheese, Sour Cream & Onion erweitert Cheez-It sein Portfolio um eine Sorte, die den charakteristischen Käsegeschmack der Marke mit einer beliebten Snack-Kombination verbindet. Die neue Geschmacksvariante steht für das, was Cheez-It ausmacht: echten Käsegeschmack in immer neuen Kombinationen, die Verbraucher:innen in Deutschland noch mehr Auswahl für unterschiedliche Snackmomente bieten.Cheez-It - von den USA nach DeutschlandIn den USA ist Cheez-It seit über 100 Jahren Kult. Seit 2025 sorgt der Snack auch in Deutschland für knusprige Käsemomente. Mit der neuen Sorte Cheese, Sour Cream & Onion baut Cheez-It sein Sortiment weiter aus und zeigt, wie vielseitig Käse-Crunch sein kann.Cheez-It Snap'd Cheese, Sour Cream & Onion ist ab sofort in vielen Supermärkten in der 120-g-Packung erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2,79 Euro.Pressekontakt:Uta RobkerBurchardstraße 14 | Sprinkenhof | 20095 HamburgTel.: +49 152 5863574E-Mail: uta.robker@kellanova.comAchtung! Alive GmbHBrüsseler Straße 89-93 | 50672 KölnTel.: +49 40 450210-500E-Mail: cheez-it@achtung.deOriginal-Content von: Cheez-It, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180574/6315562