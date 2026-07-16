Uber Technologies baut sein Imperium aus. Der US-Fahrdienstvermittler übernimmt das globale Geschäft von Delivery Hero. Das Volumen der Transaktion: 14,8 Milliarden Dollar. Der deutsche Essenslieferant wird damit in der aktuellen Konsolidierungswelle der Branche zum zentralen Übernahmeobjekt.Uber bietet 41,50 Euro, umgerechnet etwa 47,60 Dollar, pro Aktie. Damit sichert sich der Konzern aus San Francisco den Großteil des Geschäfts in 50 internationalen Märkten. Ein wesentlicher Teil des Deals ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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