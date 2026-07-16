BÖRSE AKTUELL: Asien gibt aufgrund des Ausverkaufs bei US-Halbleiteraktien nach. Alle Augen richten sich auf TSMC (16.07.2026)

Die Börse Heute wird von einer Mischung aus Unternehmensnachrichten, geopolitischen Risiken und geldpolitischen Erwartungen geprägt. Während die US-Index-Futures nach dem volatilen Vortag leicht zulegen, geraten asiatische Aktienmärkte aufgrund deutlicher Verluste im Halbleitersektor unter Druck. Gleichzeitig richten Anleger ihren Blick auf die anstehenden Quartalszahlen von TSMC sowie die Entwicklungen im Nahen Osten.

Indizes: US-Futures stabil, Asien unter Druck

Die Futures auf die großen US-Indizes starten freundlich in den Handel. Sowohl der Nasdaq, der S&P 500, der Dow Jones als auch der Russell 2000 gewinnen jeweils rund 0,15% und bewegen sich damit nahe den Schlusskursen des Vortages. Auch die Futures auf den Euro Stoxx 50 notieren leicht im Plus.

In Asien dominierte dagegen die Risikoaversion. Der Nikkei verlor 2,7%, während der südkoreanische KOSPI zeitweise um mehr als 6% einbrach. Besonders stark unter Druck standen Halbleiterwerte wie SK Hynix und Samsung Electronics mit Abschlägen zwischen 8% und 11%. Eine Ausnahme bildete der Hang Seng Index in Hongkong, der um 1,7% zulegen konnte.

SpaceX-Aktie fällt auf Rekordtief

Die Aktie von SpaceX fiel vor dem mit Spannung erwarteten 13. Starship-Testflug auf ein neues Allzeittief von 132,75 US-Dollar und unterschritt damit erstmals den Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Trotz der insgesamt robusten Stimmung an der Wall Street dürfte der bevorstehende Testflug kurzfristig zum wichtigsten Kurstreiber für die Aktie werden.

TSMC-Zahlen stehen im Fokus der Anleger

Im Mittelpunkt des heutigen Handels stehen die Quartalszahlen von TSMC. Der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter gilt als wichtiger Gradmesser für die Nachfrage nach KI-Chips und damit für die gesamte Entwicklung des Technologiesektors. Investoren erhoffen sich Hinweise darauf, ob der Boom rund um Künstliche Intelligenz weiterhin intakt bleibt....

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