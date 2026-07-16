© Foto: OpenAIErstmals seit 2025 erreicht US-LNG wieder China. Doch wegen Zollfreilagern und 15 Prozent Abgabe bleibt offen, ob das Gas importiert oder reexportiert wird.Eine Ladung US-amerikanisches Flüssigerdgas ist erstmals seit Beginn der Handelsspannungen zwischen Washington und Peking, die die direkten Lieferungen praktisch zum Erliegen gebracht haben, an einem chinesischen Terminal eingetroffen, wie aus Schiffsverfolgungsdaten hervorgeht. Es ist jedoch möglich, dass das Gas nie nach China gelangen wird, da die Zolllager des Terminals Re-Exporte ohne Einfuhrzölle ermöglichen, wie Reuters berichtet. Der LNG-Tanker Al Fat'h, der Anfang Juni in der Exportanlage Plaquemines des US-amerikanischen …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE