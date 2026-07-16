Mainz (ots) -Vier Tage nach dem Finale der Fußball-WM steht schon das nächste Spitzensport-Ereignis auf dem ZDF-Programm: Vom 23. bis zum 26. Juli 2026 werden bei den "Finals 2026" in Hannover 143 deutsche Meistertitel in 24 Sportarten an zehn Austragungsorten vergeben. "ZDFsportstudio live" ist am Donnerstag, 23. Juli 2026, von 13.00 bis 19.00 Uhr, und am Samstag, 25. Juli 2026, von 10.15 bis 20.15 Uhr auf Sendung - im TV und online. In Livestreams sind die Finals auch am Freitag, 24., und am Sonntag, 25. Juli 2026, im ZDF-Streaming-Portal zu erleben.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Wir können unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erneut ein hochinteressantes Sportprogramm bieten, das über die vier Tage fast schon olympische Verhältnisse aufweist - mit abwechslungsreichen Sendestunden im TV und bis zu acht parallelen Livestreams, um bei den einzelnen Wettbewerben komplett dabei sein zu können. Die Finals haben sich zu einem der herausragenden Sportereignisse entwickelt und gehören mittlerweile zum festen Angebot bei ARD und ZDF."Die Finals 2026: 30 Stunden im TV und mehr als 100 Stunden im StreamingSport-Moderatorin Lena Kesting führt die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die beiden "Finals"-Tage im ZDF, die rasante Wettkämpfe und Entscheidungen im Minutentakt bieten. Der Sport steht bei den Übertragungen im Mittelpunkt: Alle Finals werden live oder in Zusammenfassungen gezeigt. An den Wettkampfstätten sind ZDF-Reporter-Teams vor Ort, um von den 24 Finals-Sportarten umfassend zu berichten. Als Co-Kommentator beim Turnen ist Ronny Ziesmer dabei, bei den Kanu-Übertragungen bringt Experte Ronald Rauhe, bei den Triathlon-Übertragungen Expertin Anne Haug zusätzliches Fachwissen in die ZDF-Übertragungen ein. Insgesamt berichten ARD und ZDF rund 30 Stunden von den Finals sowie weit mehr als 100 Stunden im Livestreaming.Neue Leichtathletik-Expertise im ZDF: Premiere für Lisa MayerAuch die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletinnen und Leichtathleten sind mit den Finals verknüpft, aber örtlich getrennt: Während die Deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen im Stabhochsprung auf dem Opernplatz in Hannover ausgetragen werden, finden die anderen Wettbewerbe im gerade renovierten Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid statt. Und dort hat Lisa Mayer, vor zwei Jahren Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Paris mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel, ihren ersten Auftritt als neue ZDF-Leichtathletik-Expertin und Co-Kommentatorin. Am Samstag, 25. Juli 2026, wird sie im Rahmen der Leichtathletik-Übertragungen an der Seite von Moderatorin Maral Bazargani erstmals im Einsatz sein. Ihr zweiter Einsatz folgt bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Birmingham, die das ZDF zwischen dem 10. und 16. August 2026 im täglichen Wechsel mit der ARD live überträgt.ZDF-Präsenz bei den "Finals" in HannoverDas ZDF berichtet nicht nur live von den "Finals 2026" in Hannover, sondern ist zudem mit einem Stand und der "ZDFsportstudio"-Torwand nahe des Maschsees präsent und lädt zum Mitmachen ein. Der Mainzelmännchen-Walker sorgt zudem an den Wettkampfstätten zwischen Opernplatz, Neuem Rathaus und der ZAG-Arena für Begegnungen. Wer am ZDF-Stand vorbeischaut, trifft mit etwas Glück auch Athletinnen und Athleten, Moderatorinnen und Moderatoren, Expertinnen und Experten."Die Finals 2026 - Hannover" ist die sechste Ausgabe dieses Multisportevents, bei dem Deutsche Meisterschaften in verschiedenen Sportarten gleichzeitig ausgetragen werden.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformationen zu "sportstudio"-Übertragungen im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6315612