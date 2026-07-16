Surgerii Robotics gab heute die erste Installation seines SHURUI Single-Port (SP)-Chirurgiesystems in Europa, im Universitätsklinikum Vall d'Hebron in Barcelona, Spanien, bekannt, einem der führenden akademischen medizinischen Zentren Europas.

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The first pediatric procedure performed with the SHURUI SP system was a nephroureterectomy on a twelve-year-old boy whose kidney and ureter had become infected and non-functional due to multiple stones.

Das SHURUI SP-System hat eine CE-Kennzeichnung für den Einsatz bei Erwachsenen und Kindern und ist damit das einzige System dieser Art, das derzeit in Europa für pädiatrische Eingriffe zugelassen ist. Für Surgerii Robotics ist die Installation in einem bedeutenden europäischen Referenzzentrum ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu internationaler Expansion.

Das Universitätsklinikum Vall d'Hebron hat als erstes Krankenhaus in Europa einen pädiatrischen Eingriff mit dem SHURUI Single-Port-Chirurgiesystem durchgeführt. Damit hat es sein Engagement für chirurgische Innovationen und die minimalinvasive pädiatrische Versorgung unter Beweis gestellt.

Das SHURUI SP-System bietet Zugang über einen einzigen Port und kombiniert biegsame Instrumente mit einem flexiblen stereoskopischen 3D-Endoskop. Damit können Chirurgen über einen einzigen Schnitt Zugang zu bestimmten anatomischen Räumen erhalten und dort operieren. Der "Dual Continuum Mechanism" des Systems ermöglicht eine kontinuierliche Biegung und eine große Reichweite bei gleichzeitig präziser Kontrolle während des gesamten Eingriffs.

Die klinischen Erfahrungen mit dem SHURUI SP-System belegen bei einer Vielzahl minimalinvasiver Eingriffe einen geringeren Blutverlust, niedrigere Komplikationsraten, geringere postoperative Schmerzen, ein besseres kosmetisches Ergebnis und eine kürzere Aufenthaltsdauer im Krankenhaus.

Das System wird bereits in den Abteilungen für Kinderchirurgie, Urologie, Innere sowie Allgemeinmedizin am Vall d'Hebron eingesetzt. Es wird die Entwicklung der Roboterchirurgie in verschiedenen Fachbereichen vorantreiben.

"Die Installation eröffnet neue Möglichkeiten für die klinische Zusammenarbeit, die Fortbildung und den Wissensaustausch zwischen Vall d'Hebron und Surgerii Robotics, da die Ein-Port-Roboterchirurgie in Europa zunehmend Verbreitung findet", sagt Dr. Albert Salazar, Managing Director des Vall d'Hebron Universitätskrankenhauses.

sagt Dr. Albert Salazar, Managing Director des Vall d'Hebron Universitätskrankenhauses. Das Operationsteam plant, jährlich etwa 200 bis 300 Eingriffe mit dem SHURUI SP-System durchzuführen. Das ermöglicht immer komplexere Eingriffe in verschiedenen Fachbereichen.

"Chirurgen bieten diese Systeme eine höhere Präzision, ermöglichen den Zugang zu engen Räumen im Körper und machen komplexe Eingriffe weniger anstrengend, indem sie Faktoren wie Zittern und Ermüdung durch die Körperhaltung ausschalten," erklärt Dr. Marino Asensio, Leiter der Abteilung pediatrische Urologie und Nierentransplantation. "Für die Patienten ergeben sich zahlreiche Vorteile: weniger Blutungen, weniger Komplikationen, geringere postoperative Schmerzen, kürzere Krankenhausaufenthalte, eine schnellere Genesung und bessere kosmetische Ergebnisse allesamt Aspekte, die in der Kinderchirurgie von besonderer Bedeutung sind."

erklärt Dr. Marino Asensio, Leiter der Abteilung pediatrische Urologie und Nierentransplantation. Der erste mit dem SHURUI SP-System durchgeführte Eingriff in der Pädiatrie war eine Nephroureterektomie bei einem zwölfjährigen Jungen, dessen Niere und Harnleiter aufgrund mehrerer Steine infiziert und funktionsunfähig geworden waren.

"Wir konnten die Niere und den Harnleiter entfernen, die sich aufgrund mehrerer Steine von denen einige größer als 3 cm waren entzündet hatten und nicht mehr funktionierten", erläutert Dr. Glòria Royo, Kinderchirurgin. "Dank der 360-Grad-Manövrierfähigkeit dieses Single-Port-Operationssystems konnten wir die Niere und den gesamten Harnleiter über einen einzigen Schnitt entfernen."

"Diese erste Installation im Vall d'Hebron stellt einen wichtigen Meilenstein für Surgerii Robotics dar", sagt Professor Kai Xu, Geschäftsführer von Surgerii Robotics.

Über das Vall d'Hebron Universitätskrankenhaus

Das Universitätsklinikum Vall d'Hebron ist einer der führenden Gesundheitsstandorte Europas und vereint Patientenversorgung, Forschung, Innovation, Ausbildung und Management in einem einzigartigen Gesundheitsökosystem. Als eine der größten Universitätskliniken Spaniens und anerkannter Vorreiter in den Bereichen Innovation und fortschrittliche Therapien bietet Vall d'Hebron hochspezialisierte Versorgung für Kinder und Erwachsene und treibt gleichzeitig den medizinischen Fortschritt durch Forschung und Ausbildung voran. Das Krankenhaus ist bekannt für die Einführung und Bewertung wegweisender Technologien im Gesundheitswesen, die das Potenzial haben, die Patientenversorgung in ganz Europa zu verändern.

Über Surgerii Robotics

Surgerii Robotics entwickelt robotergestützte Operationstechnologien, die minimalinvasive Eingriffe in verschiedenen Fachgebieten unterstützen.

Das Unternehmen wurde von Professor Kai Xu gegründet, der seit mehr als zwei Jahrzehnte im Bereich der chirurgischen Robotik forscht. Er hat zur Entwicklung von mehr als 800 Patenten in der chirurgischen Robotik und verwandten Technologien beigetragen.

Das Flaggschiff des Unternehmens, das SHURUI Single-Port-Chirurgiesystem, verfügt über eine CE-Kennzeichnung für den Einsatz bei Erwachsenen und Kindern und wird weltweit bei einer steigenden Zahl klinischer Eingriffe eingesetzt.

Am 19. Mai 2026:

5 000+ durchgeführte Eingriffe

100+ klinische Zentren

Das SHURUI SP-System ist derzeit in folgenden Bereichen im Einsatz:

Urologie

Gynäkologie

Allgemeine Chirurgie

Thorax-Chirurgie

Pediatrische Chirurgie

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