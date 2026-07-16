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onemarkets Blog
16.07.2026 09:58 Uhr
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Zurückhaltender Start an den Aktienmärkten

Der DAX startet am Donnerstag leichter in den Handel und notiert erneut unterhalb der Marke von 25.000 Punkten. Auch der EuroStoxx 50 zeigt zum Handelsauftakt eine moderate Schwäche. An der Wall Street werden die Indizes vorbörslich leicht negativ erwartet. Der Nasdaq 100 verzeichnet dabei die größten Abschläge. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel deutlich schwächer und gab spürbar nach.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des makroökonomischen Geschehens stehen heute mehrere wichtige US-Konjunkturdaten. Besonderes Augenmerk gilt den Einzelhandelsumsätzen, die als wichtiger Gradmesser für die Konsumstärke der amerikanischen Wirtschaft gelten. Ergänzt werden sie durch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie den Philadelphia-Fed-Index zur Stimmung im verarbeitenden Gewerbe. Parallel bleibt die Lage im Nahen Osten ein zentraler Faktor für die Märkte. Nach weiteren US-Angriffen auf militärische Ziele im Iran beobachten Investoren insbesondere die Entwicklung der Energieversorgung rund um die Straße von Hormus. Die Ölpreise stabilisierten sich zuletzt nach mehreren Tagen kräftiger Aufschläge.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten rückt Delivery Hero in den Vordergrund. Die Aktie reagiert mit einem deutlichen Kurssprung auf die offiziell bestätigte Übernahme durch den US-Konzern Uber. Das Angebot von 41,50 Euro je Aktie bewertet den Berliner Lieferdienst mit knapp 13 Milliarden Euro. Anleger setzen darauf, dass die Transaktion nach monatelangen Spekulationen nun konkrete Wertpotenziale freisetzt.

Ebenfalls gefragt sind Siemens-Aktien. Unterstützung kommt von den über den Erwartungen ausgefallenen Geschäftszahlen des Schweizer Industriekonzerns ABB, die als positives Signal für den europäischen Automatisierungs- und Industriegütersektor interpretiert werden.

Unter Druck bleibt dagegen Hypoport. Das Unternehmen berichtete für das erste Halbjahr eine stagnierende Entwicklung im Bereich der privaten Immobilienfinanzierung. Nach einem kreditgetriebenen Vorzieheffekt im ersten Quartal fiel die Dynamik im zweiten Quartal spürbar schwächer aus. Damit bleibt das Umfeld für den Finanzdienstleister vorerst herausfordernd.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX Bear UR0YN8 7,71 25749,436322 Punkte 33,32 Open End
DAX Bear UG2ZSQ 13,39 26317,30897 Punkte 18,97 Open End
Nasdaq-100 Bear UN9PV2 3,24 29780,44058 Punkte 78,56 Open End
DAX Bear UG66LB 26,53 27676,691779 Punkte 9,18 Open End
Brent Crude Oil Bull UN5AQW 21,43 60,22457 USD 3,43 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.07.2026; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Nasdaq-100 Put UN8FEL 6,67 29300,00 Punkte -16,73 21.08.2026
Applied Materials Inc. Call UN262T 18,83 500,00 USD 1,98 16.06.2027
AstraZeneca PLC Call UG7Q89 0,51 4000,00 GBp 9,43 16.12.2026
AbbVie Inc. Call UN068U 0,27 280,00 USD 15,38 16.09.2026
IBM Call UN3J85 1,81 350,00 USD 3,25 19.01.2028
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.07.2026; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX Short HD6SGR 1,57 31249,242126 Punkte 4 Open End
DAX Long UN602C 2,24 24003,050762 Punkte 25 Open End
Space Exploration Short UR02PP 21,43 157,816087 USD 6 Open End
DAX Short UG41M9 2,58 29165,822334 Punkte 6 Open End
Adobe Inc. Long UN9KTQ 12,64 149,74637 USD 3 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.07.2026; 09:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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